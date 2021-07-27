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Юрист Гмырин: "Налог на Google" – не панацея, стране нужны системные изменения

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Украина не первое государство в мире, где IТ-гиганты вроде Google должны платить НДС
Украина – не первое государство в мире, где IТ-гиганты вроде Google должны платить НДС
Фото: EPA

Введение налога с продаж электронных услуг – логичное решение власти, но за ним не стоят комплексные реформы, направленные на стимулирование бизнеса и привлечение инвесторов, пишет в своем блоге на LIGA.net доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Эксперт проанализировал закон №1525-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствования порядка обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам". Так называемый "налог на Google" президент подписал 28 июня, он вступил в силу 2 июля. Принятые изменения касаются ряда компаний: Google, YouTube, Apple, Microsoft, Facebook, TikTok и других.

Гмырин объяснил, что главная цель закона – убрать в Налоговом кодексе пробел, который до сих пор позволял информационным гигантам избегать обязанности по уплате НДС за оказанные резидентам Украины услуги. По словам автора, пункт 186.4 Налогового кодекса Украины определял местом поставки услуг место регистрации поставщика, а в случае с Google поставщик был зарегистрирован за рубежом и не имел украинской регистрации.

"Это означало, что уплата резидентами Украины за услуги Google не была для компании основанием регистрироваться в качестве плательщика НДС на территории Украины. И хотя п. 186.3 НКУ содержал положение, согласно которому местом поставки рекламных услуг считалось место регистрации их получателя, эта норма трактовалась неоднозначно, поэтому и не применялась к указанным компаниям. Последние изменения в НКУ призваны убрать эти разночтения", – написал юрист.

По словам Гмырина, отныне IT-гиганты типа Google будут платить налог на добавленную стоимость в размере 20% в иностранной валюте. Хотя в принятых изменениях есть определенные исключения. Например, "от уплаты НДС будут освобождены операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети интернет".

Что же касается самого Google, отмечает юрист, теперь компания обязана зарегистрироваться плательщиком НДС на территории Украины. Отчитываться она будет по упрощенной форме в центральный орган Государственной налоговой службы, используя специальный электронный сервис.

"В общем, для IT-компаний это станет обязательной процедурой – при условии, если общая сумма от осуществления ими соответствующих операций будет превышать 1 млн грн в год. В отчете кроме реквизитов декларанта будут только договорная стоимость поставки электронных услуг и, собственно, сама сумма налога", – подчеркнул он.

Юрист добавил, что изменения в Налоговый кодекс предусматривают также особую форму – "налоговое уведомление лицу-нерезиденту". Такие сообщения будут адресоваться лицам-нерезидентам – как зарегистрированным, так и не зарегистрированным в качестве плательщиков налога. В первом случае это будет аналог обычного налогового уведомления-решения с указанием суммы налогового обязательства (штрафы, несвоевременная уплата т. д.). Большим является только срок уплаты по таким решениям – 90 дней. Также для лиц-нерезидентов предусмотрены возможность административного обжалования решений налоговой службы и возможность переписки в электронном виде.

Украина – не первое государство в мире, где IТ-гиганты вроде Google должны платить налог на добавленную стоимость, пишет ученый. И это, по его мнению, вполне оправданно, поскольку создает условия для рыночной конкуренции и позволяет наполнять бюджет.

В то же время автора беспокоит, что ГНС с помощью фискальных рычагов сможет оказывать давление на предпринимателей. В случае с международными корпорациями такие действия могут нанести серьезный репутационный ущерб государству. Кроме того, по словам эксперта, Google и другие мировые гиганты вынуждены будут повысить цены на свои услуги для граждан Украины. Также автора удивляет, что в налоговых изменениях внимание акцентировано, прежде всего, на физических лицах – получателях услуг, в то время как юридические лица в документе не упоминаются.

Гмырин уверен, что без комплексного подхода к реформированию экономики принятые парламентом новации не будут иметь долгосрочного эффекта. Толчком к развитию, по его мнению, могут стать системные изменения, которые предусматривают очищение судебных органов от коррупции, создание гибкого налогового законодательства, стимулирование предпринимательства, поощрение инвесторов.

"Вместо точечных решений правительства и парламента наподобие закона "о налоге на Google" или декларативной программы действий Кабмина до 2024 года я уже давно предлагаю начать реальные преобразования. Их алгоритм прописан в программе налоговых трансформаций "От нестабильности к гармонии". Эти изменения предусматривают реструктуризацию налоговых и контролирующих органов, централизацию их функций, широкую либерализацию системы налогообложения, проведение реальной амнистии капиталов и введение налога на выведенный капитал, автоматизацию и цифровизацию администрирования налогов, сокращение административного давления на бизнес. В который раз должен выразить сожаление, что в высоких кабинетах к предложению экспертов прислушиваются лишь изредка. Но мы не теряем надежды быть услышанными", – резюмировал Андрей Гмырин.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон о "налоге на Google" 3 июня. За законопроект №4184 проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226.

Теги: Верховная Рада, Microsoft, налоги, Facebook, Google, Apple, экономика, бизнес, YouTube, НДС, законодательство, Налоговый кодекс, реформа, TikTok, Андрей Гмырин, электронные услуги, Кабмин
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