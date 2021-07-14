В Украине запустили сервис YouTube Shorts

"В прошлом году мы начали тестировать функцию в Индии и США, и авторам очень понравился этот формат. С тех пор мы запустили нашу бета-версию еще в 26 странах и теперь представляем бета-версию в более чем 100 странах мира, где доступен YouTube, в том числе и в Украине", – сообщили в компании.

Пользователи во всем мире впервые смогут получить доступ к новым инструментам, в частности можно будет снимать несколько отрывков и объединять их в один ролик, записывать видео с музыкой и менять скорость записи.

Функция Shorts (бета) станет доступной всем пользователям в течение нескольких недель.