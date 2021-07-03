В Узбекистане ограничили работу "ВКонтакте", Twitter и TikTok

"В связи с нарушением требований ст. 27-1 закона Республики Узбекистан "О персональных данных" при обработке персональных данных граждан соответствующие социальные сети со 2 июля 2021 года внесены в "реестр нарушителей прав субъектов персональных данных" и использование соответствующих ресурсов в сети интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", – заявило ведомство.

Узбекский портал Kun.uz сообщил о замедлении работы соцсетей "ВКонтакте", TikTok и Twitter, а также сервиса для видеосвязи Skype.

По информации портала Qalampir, пользователи Facebook и Twitter сталкиваются с перебоями в работе соцсетей. Эту же информацию подтвердило местное издание Zamin.