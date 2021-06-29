Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн

Резкое подорожание акций компании связанj с решением суда, который отклонил антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии США. Это дело могло привести к разделению бизнеса Facebook.

Как сообщает CNN, в суде посчитали, что федеральные органы не предоставили достаточно фактов, чтобы доказать, что компания занимает долю "60% плюс" на рынке социальных медиа.