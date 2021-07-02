Facebook начала спрашивать пользователей, нет ли среди их знакомых экстремистов

Агентство написало, что такое новшество доступно в текстовом виде только в США. Руководство соцсети заявило, что это должно помочь снизить уровень радикализации на платформе.

Украинские пользователи соцсети сообщили, что тоже получали подобные сообщения.

"Цукерберг, прошу, отъ...бись, по-хорошему", – написал в Facebook шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий.

Он опубликовал скриншот сообщения, в котором его предупреждают о том, что он недавно мог столкнуться с экстремистским контентом, и предлагают поддержку экспертов.

В комментариях Алина Кондратенко написала, что ей тоже соцсеть прислала такое предупреждение.

Еще несколько человек сообщили, что тоже получали подобные уведомления.