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Михаил Поплавский вручил студенческие билеты будущим тиктокерам

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В Университете культуры отпраздновали посвящение в студенты Факультета TikTok
В Университете культуры отпраздновали посвящение в студенты Факультета TikTok
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Драйвовое посвящение в студенты Факультета TikTok состоялось в Киевском университете культуры. Торжественная атмосфера чувствовалась еще на подступах в зал, где должно было проходить мероприятие.

Все было украшено стильными брендированными шариками, создано несколько оригинальных локаций для съемок с различными концептуальными тиктокерскими декорациями и реквизитом. Молодежь, одетая в брендированные свитшоты и блейзеры, полностью заполнила арт-пространство, снимая видео.

Михаил Поплавский вместе с украинскими тиктокерами – блогером с миллионной аудиторией (1,6 млн подписчиков в TikTok) Владом Ледбоем, украинской тиктокершей (2,3 млн подписчиков в TikTok) Анастасией Захандревич и основателем первого украинского TikTok дома Top Team House Кириллом Кудрявцевым – открыл торжественное посвящение.

Известные тиктокеры пожелали студентам Факультета TikTok создавать и лоббировать украинские тренды на весь мир.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Михаил Поплавский, обращаясь к молодежи, заявил: "Сегодня исторический и эпохальный день. Вы впервые в мире становитесь студентами Факультета TikTok Киевского университета культуры. Мы вручаем вам студенческие билеты, а уже с понедельника у вас начнутся занятия по расписанию. Вы будете изучать пиар и журналистику, информационную политику и кибербезопасность, диджитал-маркетинг, копирайтинг, имиджелогию, блогерство, режиссуру, актерское мастерство, графический и моушн-дизайн, оперативный видеомонтаж, операторское мастерство, звукорежиссуру, хореографию и тому подобное. Факультет TikTok – это ваш путь к успеху. TikTok – это эмоциональный медиабизнес. TikTok – это информационный феномен, который сегодня в тренде. Ваша звездная дорога лежит через социальные сети. TikTok – это ваш шанс! Я вами горжусь, люблю и уважаю вас. Мы все сделаем, чтобы тиктокеры Украины завоевали мировое информационное пространство".

Вручение студенческих билетов молодежи проходило под исполнение мировых трендовых композиций TikTokа исключительно на украинском языке девичьей кавер-группой GuliGulі band.

Фото:
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Влад Ледбой, приветствуя студентов, отметил: "Сегодня каждый из вас творит историю, и вы будете этим гордиться еще очень много лет. Поздравляю каждого от всего сердца. Вам предоставляют большие возможности! Используйте их по максимуму, показывайте себя миру, воплощайте все свои гениальные идеи. Берите от жизни все!"

Анастасия Захандревич сказала: "Поздравляю вас с таким историческим событием и желаю веры в себя, вдохновения и любви к этой нелегкой работе. Спасибо Михаилу Поплавскому за Факультет TikTok – еще в мире такого не было. Я считаю, что это телепорт в будущее, поэтому пользуйтесь этой возможностью".

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Кирилл Кудрявцев подчеркнул: "То, что сделал Михаил Михайлович для вас, – невероятно, я в шоке. Вот бы везде такие возможности были для молодежи, декорации, аудитории, спецэффекты. Вы понимаете, как к вам относятся и как Михаил Поплавский проявляет свою любовь. Ведь он мог просто дать вам студенческие билеты, как все это делают. То, что мы видим сегодня, даже ваш мерч – насколько это круто! Хочу пожелать только самого лучшего и очень прошу ценить то, что для вас делается, потому что таких возможностей, как у вас, нет ни у кого".

Огромный праздничный торт и исполнение совместного TikTokа студентами факультета стали апофеозом феерического праздника.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram
Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Теги: социальные сети, Михаил Поплавский, студенты, Университет культуры, TikTok
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