Михаил Поплавский: TikTok – это космос!

Михаил Поплавский: Маск в космосе – и Поплавский с TikTok тоже в космосе Фото: poplavskiy_michail / Instagram

"TikTok – это эмоциональный бизнес! Мир "пляшет" под дудку таланта. Ответы на вопросы о факультете TikTok – в новом интервью. Продолжается третья интеллектуально-информационная революция! Идет "Битва мозгов"! Факультет TikTok в топе мировых новостей. Ломаем стереотипы! Мы продолжаем творить новую историю Украины! Миссия университета культуры – стать лидерами в медиабизнесе и вывести украинский TikTok на мировой уровень! Бизнес ждет талантливых тиктокеров. Будь в тренде!" – написал Поплавский в заметке к своему посту.

View this post on Instagram Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

На видео он рассказывает, что идея создания факультета TikTok в университете культуры возникла по просьбе студентов.

"Факультет TikTok – это космос! Я мог бы сравнить, без лишней скромности, потому что сейчас скромность не в тренде и не в моде, это Маск в космосе – и Поплавский с TikTok тоже в космосе. Это большая перспектива. Время покажет, кто прав, а кто неправ. Молодежь меня поддержала, а старшее поколение начало меня критиковать. Это нормально, потому что всегда активное меньшинство побеждает большинство, потому что некоторые люди не понимают, что за этим большая стратегия развития каждой личности, стратегия развития Украины и мы должны завоевать информационное пространство всего мира полностью через TikTok, украинизировать его и другие социальные сети", – отметил поющий ректор.

На вопрос, ожидал ли он, что изо всех его проектов именно факультет TikTok вызовет такой резонанс, Поплавский ответил: "Два проекта в моей жизни вызвали такой резонанс. Первый – это PR-проект "Поющий ректор как технология", когда я вышел на сцену, и второй – факультет TikTok, который мы открыли первые в мире. Все информационные агентства продублировали – первые в мире! И мне приятно, что мы – первые. Я люблю быть лидером и режиссером жизни. От того, что я делаю, что я создаю, зависит будущее каждого студента. Сегодня счастье каждого человека – когда ты делаешь счастливыми других. Кризис показал, что можно делать немножко по-другому. Мы меняемся под давлением внешних обстоятельств. Формируем новые привычки и подходы".

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

Дальнейшее общение Поплавского с интервьюером сложилось так:

– В народе университет культуры называют университетом Поплавского, как вы на это реагируете?

– Михаил Поплавский – это медиафигура как бренд, как лицо университета. Мы шли практически к этому 30 лет.

– Как создать уникальный проект?

– Сегодня мы должны смотреть в будущее, мы должны создавать мир лучшим. У всех трендов есть срок годности, они постоянно меняются, и мы должны быть готовы обновлять свои знания, ломать стереотипы, оставаться актуальными и опережать время.

Чтобы заявить о себе и стать оригинальным, в этом безумном мире нужно увидеть то, чего другие не видят. Определить свои уникальные особенности или умения и капитализировать их в свой личностный бренд. Есть две вещи, чем отличаются машины от человека. Если взять машину и человека, машина побеждает. Но если взять человека, то, во-первых, нужно не бояться ошибаться и, во вторых, не нужно бояться быть смешными.

– Что важнее – деньги или талант?

– Талант правит бизнесом, а деньги – это только ресурс для достижения цели.

– Какими способностями и качествами должен обладать студент, чтобы поступить на факультет TikTok?

– Ну, во-первых, талант, креативность, уникальность, неповторимость и украинская настойчивость. Факультет TikTok для студентов университета культуры – это бесплатное второе высшее образование.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

– У вас больше чем полмиллиона подписчиков в TikTok, сколько времени вы тратите, чтобы снимать ролики?

– Где-то два раза в неделю идут съемки. И главное – надо быстро выдать в эфир. "Пирожки должны быть горячими"! Сегодня TikTok – это медиафеномен, самая популярная социальная сеть молодежи! TikTok – это трендовые информационные коммуникации. Я считаю, что за социальными сетями – будущее.

– Что бы вы пожелали будущим тиктокерам и вообще студентам?

– Мне приятно создавать те условия, где бы студенты развивались. Моя задача – чтобы каждый студент был счастлив и занимался любимым делом. Основная миссия – дать молодому поколению самореализоваться, стать топовыми лидерами в медиабизнесе и вывести украинский TikTok на мировой уровень! От вас зависит, как вы стартанете, займете свою нишу и реализуете здоровые творческие амбиции. Главное, чтобы вам хотелось хотеть! Будьте креативными трендсеттерами украинского TikTok. Счастья вам, добра, успехов и безудержной студенческой любви.

Фото: poplavskiy_michail / Instagram

На факультете TikTok действует уникальная учебная программа профессионально-практической подготовки, аналогов которой нет в мире.

Проводят мастер-классы, тренинги, профессионально-практические занятия популярные TikTokеры, инфлюенсеры, блогеры, топ-менеджеры, режиссеры, хореографы и другие эксперты.

Вместе с Михаилом Поплавским своими инсайтами, лайфхаками, профессиональными знаниями и умениями на инновационных занятиях уже поделились:

украинский тиктокер, блогер с миллионной аудиторией (1,6 млн подписчиков в TikTok) Влад Ледбой;

основатель первого украинского TikTok-дома Top Team House Кирилл Кудрявцев;

звездный преподаватель университета культуры, украинский режиссер театра и кино Александр Балабан;

брендмейкер, директор международного консалтингового агентства, кандидат наук по социальным коммуникациям, преподаватель факультета TikTok Вилена Воронова;

заместитель главного редактора и Head of Digital Marketing Ассоциации ретейлеров Украины, преподаватель факультета TikTok Николай Маранчак;

известный украинский танцовщик, участник шоу "Танцы со звездами", судья проекта "Україна має талант", преподаватель факультета TikTok Евгений Кот;

украинский тиктокер (2,3 млн подписчиков в TikTok) Анастасия Захандревич;

участница Top Team House (2,1 млн подписчиков в TikTok) Катя Нита;

участница Top Team House (1,8 млн подписчиков в TikTok) Юлия Залузник;

украинский хореограф-постановщик, художественный руководитель балета "Форсайт", преподаватель университета культуры Александр Лещенко;

спикер и преподаватель тренингов по продвижению в TikTok, YouTube-специалист, блогер, участник шоу "Холостячка" Андрей Шатырко;

звездный хореограф, преподаватель университета культуры Илона Гвоздева;

студентка университета культуры, украинская певица, актриса, блогер и тиктокер-миллионник Анна Тринчер (1,8 млн подписчиков TikTok);

актриса, блогер, звездная выпускница университета культуры Ирина Кудашова (1,4 млн подписчиков TikTok) и другие.