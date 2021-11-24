"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры

"Она говорит – выбирай: или я, или [Киевский] институт культуры. Никогда женщины не должны мужчинам ставить так вопросы. Я утром – на мотоцикл, в ЗАГС. Развелся и поехал в институт. Поэтому, женщины, не ставьте мужчинам "или – или", потому что мужчина выберет то, что он хочет", – рассказал он.
По словам Поплавского, с первой женой он прожил больше года.
Его второй жена стала студентка библиотечного факультета института культуры Людмила, с которой он познакомился на дискотеке. Они расстались в 2009 году.
"Нас ничего не связывало, и мы расстались. Сегодня много мужчин и женщин мучаются друг с другом. Лучше развестись и быть счастливыми. Это моя позиция", – отметил Поплавский.
По словам ректора, его вторая жена сейчас на пенсии и занимается внуками.
Поплавский отметил, что сейчас состоит в отношениях, но имя своей возлюбленной не назвал.
"Я одиноким никогда не был и не буду. У любого нормального мужчины есть любимая", – резюмировал он.
Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.
Поплавский был женат дважды. В 1982 году в браке с женой Людмилой у Поплавского родился сын Александр.