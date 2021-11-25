Певица Мария Опанасюк из дуэта Аnna Maria во второй раз стала матерью

Артистка также опубликовала семейные снимки, на которых запечатлена с округлившемся животом вместе с сыном Львом и мужем, украинским звукорежиссером Вадимом Вязвоским.

"Нас становится больше. На днях у нас родилась дочка! Еще раз убеждаюсь, что рождение ребенка – это самое большое чудо", – написала певица.