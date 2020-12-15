Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2020
 
Новости

Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына

Участница дуэта Anna Maria Мария Опанасюк три года назад родила сына Льва, но публично сообщила об этом лишь в ноябре 2020 года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Анна Опанасюк является крестной матерью для сына своей сестры Марии
Анна Опанасюк является крестной матерью для сына своей сестры Марии
Фото: Anna-Maria Opanasyuk / Facebook

Участница дуэта Anna Maria Мария Опанасюк 15 декабря на странице группы в Instagram впервые разместила семейные снимки, на которых запечатлена с трехлетним сыном Львом, мужем Вадимом и сестрой Анной.

По словам певицы, фото были сделаны во время интервью украинскому изданию "Отдохни".

"Счастливы", – подписала публикацию певица.

О том, что Мария Опанасюк три года назад родила сына Льва, стало известно 17 ноября 2020 года. "До этого момента мы никому этого не рассказывали и не писали об этом в соцсетях", – заявила тогда певица.

Крестной матерью ребенка стала ее сестра Анна. По словам Марии Опанасюк, у нее не было цели скрывать рождение ребенка, но сообщать о своем материнстве на страницах группы в сети она тоже не хотела.

Дуэт Anna Maria был основан в 2004 году. Его участницами стали сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк. Анна Опанасюк скрывает подробности личной жизни.

Теги: дети, беременность, семья, Anna Maria
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Бизнесмены, ФОПы и активисты протестуют против локдауна. Онлайн-репортаж с Майдана
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Куда украинцам можно поехать на праздники. Список популярных стран и условия въезда
Елена КРАВЧЕНКО
Адвокат Осыка: Евгений Щербань – младший поставил жирную точку в истории наследства отца – он так и не показал документ, подтверждающий его права
Адвокат Осыка: Евгений Щербань – младший поставил жирную точку в истории наследства отца – он так и не показал документ, подтверждающий его права
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Участница дуэта Anna Maria в фотосессии для украинского журнала впервые показала мужа и трехлетнего сына
Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее
Паперный о пандемии: Есть надежда, что люди станут чистоплотнее
68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет
68-летняя жена Осборна заразилась коронавирусом, а 72-летний Осборн – нет
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
  Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России
  Остапчук рассказал, как относится к украинским артистам, работающим в России
  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки
  В День святого Николая на Софийской площади в Киеве состоится концерт классической музыки
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после "Танцев со звездами"
Цимбалюк показал, как восстанавливает фигуру после "Танцев со звездами"
Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео
Свитолина исполнила танец живота с бутылкой на голове. Видео
"Хотя бы во сне могу подержать их за руку". Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что устала бороться с артистом за сыновей
"Хотя бы во сне могу подержать их за руку". Бывшая жена рэпера Сереги заявила, что устала бороться с артистом за сыновей
"Позволил фривольность". Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем
"Позволил фривольность". Кухар рассказала о серьезной ссоре с мужем
Подкопаева в обтягивающем платье показала, как реагирует на первый снег
Подкопаева в обтягивающем платье показала, как реагирует на первый снег
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Ребенок – всегда подвиг". Многодетный отец Тополя откровенно рассказал о трудностях родительства
"Ребенок – всегда подвиг". Многодетный отец Тополя откровенно рассказал о трудностях родительства
Дочь Поляковой показала, как вместе с гитаристом репетирует песню
Дочь Поляковой показала, как вместе с гитаристом репетирует песню
"Что-то напряглось в шортах", "Волосатик", "Сексуальный". Фанатки рассматривают полуголого Козловского
"Что-то напряглось в шортах", "Волосатик", "Сексуальный". Фанатки рассматривают полуголого Козловского
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS