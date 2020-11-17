Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой

По словам участницы украинской группы Anna Maria Марии Опанасюк, о том, что она три года назад родила сына, не знают даже многие из ее друзей.

Участница украинской группы Anna Maria Мария Опанасюк три года назад стала мамой. Об этом певица впервые рассказала в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

По словам Марии Опанасюк, в 2016 году она вышла замуж за своего друга – звукорежиссера Вадима, который старше ее на 10 лет, а вскоре они стали родителями.

"До этого момента мы никому этого не рассказывали и не писали об этом в соцсетях. У меня есть маленький сын, ему недавно исполнилось три года. Думаю, сейчас просто много даже кто из наших друзей будет в шоке", – заявила Мария Опанасюк.

Певица призналась, что когда сыну исполнился месяц, она впервые взяла его на гастроли. По словам сестры Марии Опанасюк Анны, в тот раз присмотреть за ребенком пришлось хореографу Владу Яме.

"Мы выступали в Буковели, с нами был Влад Яма. У нас тогда еще не было няни, ребенок спал в колясочке в гримерке. Мы попросили Влада побыть с ребенком каких-то 15 минут, пока мы на сцене", – рассказала Анна Опанасюк.

Дуэт Anna Maria был основан в 2004 году. Его участницами стали сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк – будущие артистки родились в 1988 году в Симферополе.

В 2019 году дуэт принимал участие в нацотборе на "Евровидение". Перед финалом нацотбора сестры в интервью журналисту Роману Скрыпину на канале ATR заявили, что после аннексии Россией "Крым остался Крымом, там то же море".

Член жюри национального отбора на "Евровидение 2019" Джамала заявила девушкам, что на конкурсе исполнители представляют целую страну, а Крым – оккупированная Россией часть Украины.

В финале нацотбора дуэт Anna Maria занял последнее, шестое, место. Жюри дало девушкам один балл, а зрители – два.

Родители исполнительниц после аннексии полуострова перешли на службу к оккупационным властям. Мать певиц Лариса Опанасюк работает в подконтрольном РФ правительстве Сергея Аксенова на должности "вице-премьера", а отец Александр Опанасюк был судьей в "Верховном суде Крыма", в 2016 году ушел в почетную отставку. В отношении Александра Опанасюка в Украине открыто уголовное производство по статье "государственная измена", он находится в розыске.