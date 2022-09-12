"Не знаем, где взять эти деньги. Кругленькую сумму должны". Tarabarova заявила, что продает дом, купленный два года назад в кредит

Tarabarova: Война показала, что к вещам мы не должны вообще привязываться. Самое важное – это жизнь Фото: tarabarova / Instagram

"Шоу-бизнес умер 24 февраля. Нам нужно отдавать, а мы не знаем, где взять эти деньги. И приняли решение, что будем продавать, – сказала певица. – Будем искать человека, которая заберет в классные руки то, что мы создали с любовью".

Певица призналась, что они искали возможность занять деньги или взять кредит в банке, чтобы рассчитаться с застройщиком, но у них ничего не получилось.

"Мы кругленькую сумму должны отдать. Война показала, что к вещам мы не должны вообще привязываться. Самое важное – это жизнь. Просто все так классно было, все что вверх", – отметила артистка.