Бульвар Шоубиз
 
12 сентября, 2022
 
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"Не знаем, где взять эти деньги. Кругленькую сумму должны". Tarabarova заявила, что продает дом, купленный два года назад в кредит

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Tarabarova: Война показала, что к вещам мы не должны вообще привязываться. Самое важное это жизнь
Tarabarova: Война показала, что к вещам мы не должны вообще привязываться. Самое важное – это жизнь
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 12 сентября в интервью радио "Люкс ФМ" заявила, что они с мужем приняли решение продать дом, купленный два года назад в кредит, так как у них нет денег выплачивать застройщику его стоимость.

"Шоу-бизнес умер 24 февраля. Нам нужно отдавать, а мы не знаем, где взять эти деньги. И приняли решение, что будем продавать, – сказала певица. – Будем искать человека, которая заберет в классные руки то, что мы создали с любовью".

Певица призналась, что они искали возможность занять деньги или взять кредит в банке, чтобы рассчитаться с застройщиком, но у них ничего не получилось.

"Мы кругленькую сумму должны отдать. Война показала, что к вещам мы не должны вообще привязываться. Самое важное – это жизнь. Просто все так классно было, все что вверх", – отметила артистка.

Контекст:

Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году Тарабарова стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

Летом 2020 года певица рассказала, что после 13 лет жизни в арендованном жилье они взяли кредит и купили дом. "Мечты должны осуществляться. Друзья, я хочу поделиться с вами очень важной новостью для нашей семьи: наконец у нас будет свой собственный дом. Мы так долго ждали его",  написала тогда артистка.

Теги: недвижимость, война России против Украины, Tarabarova
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