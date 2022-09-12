"Не знаем, где взять эти деньги. Кругленькую сумму должны". Tarabarova заявила, что продает дом, купленный два года назад в кредит

"Шоу-бизнес умер 24 февраля. Нам нужно отдавать, а мы не знаем, где взять эти деньги. И приняли решение, что будем продавать, – сказала певица. – Будем искать человека, которая заберет в классные руки то, что мы создали с любовью".
Певица призналась, что они искали возможность занять деньги или взять кредит в банке, чтобы рассчитаться с застройщиком, но у них ничего не получилось.
"Мы кругленькую сумму должны отдать. Война показала, что к вещам мы не должны вообще привязываться. Самое важное – это жизнь. Просто все так классно было, все что вверх", – отметила артистка.
Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.
В 2008 году Тарабарова стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.
Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.
Летом 2020 года певица рассказала, что после 13 лет жизни в арендованном жилье они взяли кредит и купили дом. "Мечты должны осуществляться. Друзья, я хочу поделиться с вами очень важной новостью для нашей семьи: наконец у нас будет свой собственный дом. Мы так долго ждали его", – написала тогда артистка.