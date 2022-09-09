Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео

Певица сняла на видео реакцию сына на сюрприз, который она подготовила для него, украсив комнату гелиевыми шарами.

"Сегодня нашему первенцу четыре года. Мечтай и никогда не останавливайся, сынок! Цени и береги свое и не отступай", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Світлана Тарабарова (@tarabarova)