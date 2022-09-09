Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео

Певица сняла на видео реакцию сына на сюрприз, который она подготовила для него, украсив комнату гелиевыми шарами.
"Сегодня нашему первенцу четыре года. Мечтай и никогда не останавливайся, сынок! Цени и береги свое и не отступай", – написала артистка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Tarabarova родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.
В 2008 году Тарабарова стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.
Tarabarova замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.