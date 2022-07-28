"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео

Артистка посвятила пост Дню украинской государственности.

"Спасибо за позитив, которого так не хватает каждому", – отреагировали поклонники.

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова (продюсером коллектива была певица Наталья Могилевская). В 2012 году начала сольную карьеру под псевдонимом Tarabarova.

Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

После нападения РФ на Украину артистка с мужем и детьми переехала из Дмитровки Бучанского района Киевской области в Ивано-Франковск.