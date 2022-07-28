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28 июля, 2022
 
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"Позитив, которого так не хватает". Tarabarova спела свой хит "Світло в тобі" вместе с полуторагодовалой дочерью. Видео

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Tarabarova посвятила пост Дню украинской государственности
Tarabarova посвятила пост Дню украинской государственности
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) 28 июля разместила на своей странице в Instagram ролик, в котором запечатлена во время совместного исполнения песни "Світло в тобі" со своей полутрагодовалой дочерью Марией.

Артистка посвятила пост Дню украинской государственности.

"Спасибо за позитив, которого так не хватает каждому", – отреагировали поклонники.

Контекст:

Тарабарова родилась в 1990 году в Херсоне в многодетной семье.

В 2008 году она стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова (продюсером коллектива была певица Наталья Могилевская). В 2012 году начала сольную карьеру под псевдонимом Tarabarova.

Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года. Супруги воспитывают сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

После нападения РФ на Украину артистка с мужем и детьми переехала из Дмитровки Бучанского района Киевской области в Ивано-Франковск.

Теги: семья, Светлана Тарабарова, Tarabarova
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