  "Несколько лет не здоровались". Тарабарова рассказала об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом

Тарабарова: Мы были малы, амбициозны, очень энергичны и расстались не очень положительно Фото: tarabarova / Instagram

"Мы были малы, амбициозны, очень энергичны и расстались не очень положительно. 10 лет прошло, или больше, и сейчас мы уже с улыбкой здороваемся. Раньше даже не здоровались. Несколько лет точно. И Вова, и я – огонь, а вместе – это просто нереально", – отметила исполнительница.

Сейчас Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем и воспитывает двух детей. Певица рассказала, что для младшей дочери ей пришлось нанять няню, так как она ничего не успевала.

"За это время, пока есть няня, я и песню написала, и готовимся к съемка кипам, и даже начала худеть. За карантин, это зимняя история, я заедала стресс и набрала 8 кг. Я уже вторую неделю на диете, занимаюсь спортом, хотя очень не хочется. Я себя просто уговариваю", – добавила она.

В этом году Тарабарова вместе с мужем отпразднует пятую годовщину свадьбы.

"Хочу нам вдвоем приобрести тур в Каппадокию и посмотреть на воздушные шары, покататься, только вдвоем", – поделилась певица.

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Видео: Світське життя / YouTube