"Какой кайф наблюдать". Tarabarova показала ползающую по траве 11-месячную дочь

"Какой кайф наблюдать, когда твоя дочь уже так уверенно ползает. Такие моменты бесценны", – подписала ролик артистка.

Контекст:

В 2008 году Tarabarova (Светлана Тарабарова) стала участницей "Фабрики звезд 2" на "Новом канале", заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года после трех лет отношений. Супруг старше певицы на 15 лет.

Пара воспитывает сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.