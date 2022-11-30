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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне восстановили электроснабжение на 65% – глава ОВА

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У жителей Херсона появляется свет в домах
У жителей Херсона появляется свет в домах
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

В недавно освобожденном Херсоне продолжают восстанавливать электроснабжение. В центре города уже возобновлена подача электричества на 75%, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич 30 ноября в Telegram.

По словам Янушевича, электроэнергию уже подали в микрорайон Таврический и южную часть Херсона – 65%, Шуменский микрорайон – 95%, Жилпоселок – 70%, микрорайон Остров – 60%, микрорайон ХБК – 50%.

"Со светом — более 87 тыс. абонентов. Херсон снабжен электропитанием уже на 65%!" – написал глава ОВА.

Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября.

Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему Херсона, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

ДТЭК привлекла шесть аварийных бригад и 21 единицу спецтехники для возобновления электроснабжения в Херсонской области. Энергетики ДТЭК обследовали разрушенные российскими оккупантами электросети в Херсонской области. Сахарук отмечал 12 ноября, что ситуация в регионе хуже, чем ожидалось, и даже если будут работать пять-шесть ремонтных бригад, восстановление линии из Днепропетровской области в Берислав продлится не менее двух-трех недель.

В компании ДТЭК ВИЭ сообщали, что для поддержки энергосистемы готовы возобновить работу Трифоновской солнечной станции в части Херсонской области, освобожденной от российских оккупантов.

Теги: Херсон, Херсонская область, электричество, электроэнергия, война России против Украины, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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