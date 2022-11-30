Больше половины Херсона уже с электричеством – ОВА

"Уже сейчас, сегодня мы имеем более 50% подключения города к электроснабжению. Это очень хорошая новость сегодня и мы благодарим всех, кто помогал нам, кто работал круглосуточно. Это и облэнерго, и другие компании, также взрывотехники, которые разминировали, чтобы как можно скорее энергия пошла в дома херсонцев", – сказал Толоконников.
Спикера спросили, насколько стабильное электроснабжение в тех районах, где оно уже восстановлено.
Толоконников ответил, что администрация и энергокомпании делают все, чтобы электроснабжение было стабильным, "но рашисты не прекращают обстрелы".
По словам спикера, в Херсоне оккупанты в том числе атаковали "узлы, которые подают энергию".
"Это очень мешает и где-то останавливает поставки электроэнергии", – добавил он.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Херсон был единственным областным центром Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения.
Украинские военные зашли в Херсон 11 ноября. Российские оккупационные войска разрушили всю энергосистему города, рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук 12 ноября.
Электричество в областной центр в тестовом режиме начали подавать 26 ноября, на следующий день, по данным ОВА, было подключено 17% абонентов.