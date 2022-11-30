Больше половины Херсона уже с электричеством – ОВА

"Уже сейчас, сегодня мы имеем более 50% подключения города к электроснабжению. Это очень хорошая новость сегодня и мы благодарим всех, кто помогал нам, кто работал круглосуточно. Это и облэнерго, и другие компании, также взрывотехники, которые разминировали, чтобы как можно скорее энергия пошла в дома херсонцев", – сказал Толоконников.

Спикера спросили, насколько стабильное электроснабжение в тех районах, где оно уже восстановлено.

Толоконников ответил, что администрация и энергокомпании делают все, чтобы электроснабжение было стабильным, "но рашисты не прекращают обстрелы".

По словам спикера, в Херсоне оккупанты в том числе атаковали "узлы, которые подают энергию".

"Это очень мешает и где-то останавливает поставки электроэнергии", – добавил он.