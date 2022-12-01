Лавров сравнил Херсон со Сталинградом, комментируя удары оккупантов по городу

Лавров вспомнил, как советская армия била немцев в Сталинграде, и убеждал журналистов, что в Херсоне теперь происходит то же самое Фото: kremlin.ru

"Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали”, – заявил Лавров в ответ на вопрос журналистки агентства АР, которая хотела понять, как РФ объясняет удары по Херсону, который при этом считает "своей территорией".

На этой же пресс-конференции Лавров нашел очередное "оправдание" для ракетных атак РФ по украинской инфраструктуре, вспомнив о якобы "высокоточных" российских ударах.

После незаконных "референдумов" на временно оккупированных Россией украинских территориях и "присоединения" части украинской Херсонской области к России, которое 5 октября "оформил" президент РФ Владимир Путин, страна-оккупант называет Херсон российским городом, а его население считает россиянами.

Россия после деоккупации города украинскими силами обороны начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.

Так, 29 ноября, россияне обстреляли Херсонскую областную клиническую больницу, сообщали в Офисе президента. В этот же день российские снаряды повредили областную стоматологическую поликлинику и здание Художественного областного музея имени Алексея Шовкуненко в Херсоне.

Российские оккупанты только в течение 30 ноября 34 раза обстреляли территорию Херсонской области, в том числе под огонь попали и жилые кварталы Херсона, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич. В результате обстрелов Херсона российскими оккупантами регулярно гибнут мирные жители.