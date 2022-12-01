Лавров нашел "оправдание" для ракетных атак РФ по украинской инфраструктуре. В МИД Украины напомнили ему о трибунале

О том, что ракетные удары РФ наносит преимущественно по гражданской инфраструктуре, Лавров не сказал Фото: EPA

По утверждениям Лаврова, РФ якобы наносит удары только по тем объектам украинской инфраструктуры, которые "обеспечивают военный потенциал" Вооруженных сил Украины.

Он заявил, что в результате "высокоточных" ударов "выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование ВСУ и доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских".

О том, что ракетные удары РФ наносит преимущественно по гражданской инфраструктуре, Лавров не сказал.

На заявление российского главы МИД отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Интересно, Лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима [президента РФ Владимира] Путина или признает вину, чтобы долго не мучиться?" – написал он в Facebook.