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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров нашел "оправдание" для ракетных атак РФ по украинской инфраструктуре. В МИД Украины напомнили ему о трибунале

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О том, что ракетные удары РФ наносит преимущественно по гражданской инфраструктуре, Лавров не сказал
О том, что ракетные удары РФ наносит преимущественно по гражданской инфраструктуре, Лавров не сказал
Фото: EPA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров придумал "оправдание" российским ракетным атакам на украинскую инфраструктуру. Об этом он заявил на пресс-конференции 1 декабря, пишет российское государственное пропагандистское агентство ТАСС.

По утверждениям Лаврова, РФ якобы наносит удары только по тем объектам украинской инфраструктуры, которые "обеспечивают военный потенциал" Вооруженных сил Украины.

Он заявил, что в результате "высокоточных" ударов "выводятся из строя и энергетические объекты, от которых зависит функционирование ВСУ и доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских".

О том, что ракетные удары РФ наносит преимущественно по гражданской инфраструктуре, Лавров не сказал.

На заявление российского главы МИД отреагировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Интересно, Лавров на международном трибунале будет опровергать свое участие в преступлениях режима [президента РФ Владимира] Путина или признает вину, чтобы долго не мучиться?" – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid02Tqr98yrafeUqEwcr1GmqEKb6pZtCZwdPoiFn91N6yTPRc1cQidG3YSnsm7WkwGZpl

Контекст:

Россия массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины с начала октября. Последний такой обстрел произошел 23 ноября. Сперва сообщалось, что погибли 10 человек, позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской, Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

К 27 ноября уровень дефицита в энергосистеме снизился до 20%.

В тот же день советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские атаки на объекты энергетики Украины не влияют на ситуацию на фронте

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Сергей Лавров, энергетика, МИД Украины, МИД России, война России против Украины, трибунал, Олег Николенко
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