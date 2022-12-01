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"Аналогов в Европе нет". "Укрэнерго" показала поврежденную оккупантами высоковольтную электроподстанцию. Видео

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Подстанция предназначена для 500 тыс. потребителей, отметил глава "Укрэнерго"
Подстанция предназначена для 500 тыс. потребителей, отметил глава "Укрэнерго"
Скриншот: Volodymyr Kudrytskyi / Facebook

Глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий разместил 30 ноября в Fаcebook видео, на котором показана высоковольтная электроподстанция сразу после строительства в 2020 году и после деоккупации от российских войск в 2022 году.

"В 2020 году мы выстроили и ввели в работу высоковольтную подстанцию, аналогов в Европе которой нет. Она была необходима в системе для того, чтобы обеспечивать надежное энергопитание для около 500 тыс. потребителей, которые страдали от постоянных перебоев со светом из-за обстрелов с 2014 года. Недавно ВСУ деоккупировали территорию подстанции, которую мы потеряли во время полномасштабного вторжения в этом году", – написал он.

Глава "Укрэнерго" отметил, что таких разрушенных оккупантами объектов в Украине – десятки.

"В таком состоянии мы находим наши высоковольтные подстанции после деоккупации. Именно так выглядит "русский мир" глазами энергетиков. Мы все отстроим. И эту подстанцию, и многие другие объекты. Мы будем восстанавливать нашу энергосистему независимо от планов террористов", – заявил Кудрицкий.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02k9PW2SiCejcU5YVY7o6XwC8vGqRG7m53SVat5Uv2kuHgpNcdvecMWc8W79ou2M9ql

Он не уточнил, в каком регионе Украины размещен объект, но на видео упоминается Луганская область.

В "Укрэнерго" отдельно написали в Fаcebook, что подстанцию строили полтора года, а "чтобы ее разрушить, понадобились несколько месяцев обстрелов и неистовая ненависть врага".

Контекст:

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20%. Утром 28 ноября дефицит резко вырос до 27%, 30-го он составлял те же 27%.

До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, энергетика, Укрэнерго, строительство, электроэнергия, вторжение, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, энергосистема, русский мир, деоккупация
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