"Аналогов в Европе нет". "Укрэнерго" показала поврежденную оккупантами высоковольтную электроподстанцию. Видео

"В 2020 году мы выстроили и ввели в работу высоковольтную подстанцию, аналогов в Европе которой нет. Она была необходима в системе для того, чтобы обеспечивать надежное энергопитание для около 500 тыс. потребителей, которые страдали от постоянных перебоев со светом из-за обстрелов с 2014 года. Недавно ВСУ деоккупировали территорию подстанции, которую мы потеряли во время полномасштабного вторжения в этом году", – написал он.

Глава "Укрэнерго" отметил, что таких разрушенных оккупантами объектов в Украине – десятки.

"В таком состоянии мы находим наши высоковольтные подстанции после деоккупации. Именно так выглядит "русский мир" глазами энергетиков. Мы все отстроим. И эту подстанцию, и многие другие объекты. Мы будем восстанавливать нашу энергосистему независимо от планов террористов", – заявил Кудрицкий.

Он не уточнил, в каком регионе Украины размещен объект, но на видео упоминается Луганская область.

В "Укрэнерго" отдельно написали в Fаcebook, что подстанцию строили полтора года, а "чтобы ее разрушить, понадобились несколько месяцев обстрелов и неистовая ненависть врага".