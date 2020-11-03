В Одессе построят первую в Украине полностью автоматизированную подстанцию закрытого типа 110/20 кВ

На новом объекте компания планирует установку вакуумных выключателей, которые дружественны к окружающей среде и соответствуют самым высоким требованиям противопожарной безопасности, сообщили в компании.

Подстанция будет работать в режиме управления с диспетчерского пульта, без участия дежурного персонала Фото: grids.dtek.com

"ДТЭК Одесские электросети" построит современную подстанцию в одесском микрорайоне Чубаевка, где жилые массивы строятся быстрыми темпами. Такая подстанция даст дополнительные 52 МВт электроэнергии для жителей Киевского района города и позволит обеспечить надежной электроэнергией 5000 новых квартир и всю прилегающую инфраструктуру, сообщает пресс-служба компании.

"ДТЭК действует в интересах Украины и внедряет лучшие мировые практики строительства энергообъектов. Строительство подстанции закрытого типа 110/20 кВ – новый шаг в развитии энергетического рынка Украины. Инвестиции в строительство составляют около 290 млн гривен", – рассказал генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Александр Фоменко.

По его словам, уникальность подстанции "Чубаевка" заключается в уровне напряжения 20 кВ, под которым электроэнергия передается и распределяется в сети, вместо распространенных в Украине 6 кВ и 10 кВ. Подобные подстанции уже есть в Германии, Нидерландах и других европейских странах.

"Наиболее экономичным способом передачи электроэнергии является ее отправка линиями более высокого напряжения. Чтобы лучше понять, почему это выгоднее, представьте, что вы включили шланг с водой: чем выше давление, тем меньше потери воды", – пояснил Фоменко.

Как сообщают в компании, подстанция "Чубаевка" будет отвечать всем требованиям строительства в современных городах. Она будет небольшого размера, 27 на 36 метров, но мощной. По своей конструкции она будет закрытого типа. То есть все оборудование энергетики установят в специальном здании, что надежно защитит его от негативного воздействия погоды.

Подстанция будет работать в режиме управления с диспетчерского пульта, без участия дежурного персонала. Это позволит быстро фиксировать аварийные нарушения и устранять их последствия без отключений клиентов от энергоснабжения.

В компании говорят, что одной из приоритетных задач ДТЭК является сохранение окружающей среды. На новом объекте компания планирует установку вакуумных выключателей, которые дружественны к окружающей среде и соответствуют самым высоким требованиям противопожарной безопасности. На подстанции будет использован кабель из сшитого полиэтилена. Это позволит не только минимизировать потери в сетях, но и обеспечить экологичность благодаря отсутствию утечки масла и загрязнения окружающей среды при повреждении.