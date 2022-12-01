В Чехии зарегистрировали петицию, предложив отключить от электричества, газа и воды посольство России. Она набрала уже треть необходимых голосов

Было бы справедливо, если российские дипломаты оказались бы в ситуации, "в которую ставят сотни тысяч людей", отметили инициаторы петиции Фото: EPA

Цель петиции – дать возможность российским дипломатам попробовать "их же лекарство".

"Уже несколько недель украинские города и села подвергаются беспрецедентным ракетным обстрелам со стороны России. Целями в основном являются электростанции, тепловые станции и водоочистные сооружения. Эта новая фаза войны влечет за собой катастрофические и, более того, повседневные последствия для жизни гражданского населения, – говорится в тексте документа. – Не только квартиры, школы и детские сады, магазины и фабрики, но и больницы, например, оказываются без электричества и воды".

Россия, видимо, решила сломать Украину "тьмой и холодом", отмечается в петиции.

"Просим соответствующих государственных и частных энергораспределителей дать российским дипломатам в Праге попробовать их же лекарство. Просим отключить все имущество РФ от газа, воды и электричества", – указывается в документе.

Инициатор петиции – соавтор проекта "Подарок [президенту РФ Владимиру] Путину" Мартин Ондрачек, пишет Pražská Drbna. По словам Ондрачека, было бы справедливо, если российские дипломаты оказались бы в ситуации, "в которую ставят сотни тысяч людей", чтобы "испытать, каково это быть без тепла, электричества и воды".

Он отметил, что если к концу года петицию подпишет 25 тыс. человек, то это будет успех. Ондрачек рассказал, что после сбора "десятков тысяч подписей" возьмет документ и пойдет к компаниям, которые распределяют энергию в Праге, чтобы передать им петицию и официально попытаться выполнить ее цель.

По состоянию на 1 декабря, петицию с призывом отключить от электричества, газа и воды посольство России в Праге подписали 8478 человек, большинство подписантов – из Чехии.