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Кучеренко: Без электричества воды не будет. Канализация, слава богу, самотоком работает

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Кучеренко: В городе надо гарантировать людям минимальные бытовые условия
Кучеренко: В городе надо гарантировать людям минимальные бытовые условия
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал народный депутат от фракции "Батьківщина", бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексеей Кучеренко.

"Вода – это насосы. Понимаете? Вода у нас в домах. В речке вода сама течет, там, в Днепре, – слава богу, молимся. Но ее же надо где-то оттуда забрать на водозаборе, очистить – и насосами подать, закачать. И в себестоимости воды 35% – это электрика. К сожалению, в европейских странах меньше, но у нас никто этим не занимался, как обычно. Это отдельный разбор полета предстоит: почему у нас 35–40% доля электроэнергии в структуре себестоимости. Но без электрики воды не будет, насосы не подкачают", – пояснил Кучеренко.

По его словам, стабильное электроснабжение обеспечивает нормальное функционирование городской инфраструктуры.

"В то же время надо людям, если будет долгое время без воды, без света, – надо гарантировать какие-то минимальные социальные, банальные бытовые: извините, помыться, условно, канализация, извините. Канализация – слава богу, она самотоком работает. Это очень важно. Потому что многие недооценивают, но канализация – это одна из ключевейших жилищно-коммунальных услуг. Не дай бог, там еще проблема. Представьте себе. Дальше эту тему не развиваю, но представьте на секунду. Так вот всем постоянно необходимо держать запасы воды у себя в квартирах", – рекомендовал Кучеренко.

Он подчеркнул, что в условиях отключения электричества, воды и тепла наиболее беззащитные жители многоквартирных домов.

"Потому что они в этом большом колхозе под названием "многоквартирный дом", а еще он и в городе зависит от кучи вопросов – они достаточно беззащитны. Потому что пытаться... Я видел, уже генераторы цепляют вместо кондиционеров выносные. Не знаю, к чему приведет этот опыт. Многие сейчас тянут газовые баллоны. Особенно те, у кого плиты на электрике. А есть надо, греть надо. Особенно если дети. Это нельзя запретить, хотя риски, конечно, повышаются", – предупредил Кучеренко.

Кучеренко: После последнего удара РФ произошли серьезные процессы в энергосистеме. Мы отсоединились от европейской системы, работали в изолированном режиме. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

23 ноября произошел очередной массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, появились проблемы с водо- и теплоснабжением.

Для помощи людям в городах Украины 22 ноября началось развертывание "пунктов несокрушимости". По словам президента Владимира Зеленского, в этих пунктах будут "все базовые услуги. Это электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка. Совершенно бесплатно и круглосуточно"

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, электричество, вода, электроэнергия, электроснабжение, Алеся Бацман, Алексей Кучеренко, канализация, интервью, инфраструктура, теплоснабжение
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