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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Европе почти нет стран, которые не помогают украинской энергетике, пострадавшей от ударов России – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что только Литва передала 114 трансформаторов
Шмыгаль отметил, что только Литва передала 114 трансформаторов
Фото: Кабінет Міністрів України / Fаcebook

К оказанию помощи пострадавшей от российских ударов украинской энергетике приобщилось много стран, заявил 29 ноября на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль, стенограмму его выступления опубликовал сайт правительства.

"Ремонты и поставки дополнительного энергетического оборудования. Сейчас в Европе практически нет стран, которые не помогали бы нам в этом направлении. Вчера мы особое внимание уделили этому вопросу в разговоре с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что только Литва передала Украине 114 трансформаторов.

"Другие страны выделяют средства и оборудование, чтобы помочь Украине пережить зиму. Важную поддержку оказывает не только Европа, но и США, Канада и Япония", – объяснил премьер Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что "производство, ремонт и установка нового энергетического оборудования – это сложнейший технологический процесс, который в мирное время мог занимать много месяцев".

"Сегодняшнее время – не мирное, поэтому стараемся месяцы превратить в недели, а недели – в дни. Тысячи энергетиков для этого работают каждый день и каждую ночь", – сообщил глава правительства.

Контекст:

Россия ведет массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины с начала октября.

23 ноября РФ нанесла очередной ракетный удар. По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии, есть проблемы с водо- и теплоснабжением.

По данным Шмыгаля на 29 ноября, потребности Украины в электроэнергии покрываются на 70%.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Канада, Япония, Литва, энергетика, электроэнергия, ремонт, технологии, обстрелы, Европа, инфраструктура, Денис Шмыгаль, заседание
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