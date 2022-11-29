В Европе почти нет стран, которые не помогают украинской энергетике, пострадавшей от ударов России – Шмыгаль

"Ремонты и поставки дополнительного энергетического оборудования. Сейчас в Европе практически нет стран, которые не помогали бы нам в этом направлении. Вчера мы особое внимание уделили этому вопросу в разговоре с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что только Литва передала Украине 114 трансформаторов.

"Другие страны выделяют средства и оборудование, чтобы помочь Украине пережить зиму. Важную поддержку оказывает не только Европа, но и США, Канада и Япония", – объяснил премьер Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что "производство, ремонт и установка нового энергетического оборудования – это сложнейший технологический процесс, который в мирное время мог занимать много месяцев".

"Сегодняшнее время – не мирное, поэтому стараемся месяцы превратить в недели, а недели – в дни. Тысячи энергетиков для этого работают каждый день и каждую ночь", – сообщил глава правительства.