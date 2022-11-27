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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Террористы просчитались". Шмыгаль заявил, что международная поддержка Украины, вопреки надеждам РФ, не снизилась

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Шмыгаль перечислил помощь Украине за последнюю неделю
Шмыгаль перечислил помощь Украине за последнюю неделю
Фото: kmu.gov.ua

Надежды России на ослабление международной поддержки Украины не оправдались, заявил 27 ноября в Fаcebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Россия делала ставку, что международные партнеры будут уменьшать поддержку Украины. Террористы в который раз просчитались", – написал он.

Глава правительства перечислил ряд "договоренностей и результатов только за последнюю неделю":

  • США предоставляют дополнительные $4,5 млрд для финансирования бюджета;
  • €2,5 млрд от ЕС зашли на счета Украины;
  • Европарламент проголосовал за выделение Украине €18 млрд помощи в 2023 году;
  • Канада выпустила облигации на $500 млн, средства от которых передадут Украине;
  • правительство Украины приняло постановление, которое позволит получить $500 млн от Международного банка реконструкции и развития;
  • €200 млн помощи выделяют Нидерланды и €100 млн – Франция;
  • Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о мониторинговой программе, что позволит получить в 2023 году новую финансовую программу.
https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid02eN7Re5UbMbmZxuXxmcti4bVe8BLBvY1p4ReLDpcVuW7CFzUPF4TbEBbx4v3RqJ13l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сейчас более половины расходов украинского бюджета покрывается за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает "BBC News Україна". Ожидается также, что в следующем году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Франция, Канада, Нидерланды, Европарламент, война, бюджет, облигации, война России против Украины, финансы, гранты, финансирование, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль
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