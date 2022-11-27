"Террористы просчитались". Шмыгаль заявил, что международная поддержка Украины, вопреки надеждам РФ, не снизилась

"Россия делала ставку, что международные партнеры будут уменьшать поддержку Украины. Террористы в который раз просчитались", – написал он.

Глава правительства перечислил ряд "договоренностей и результатов только за последнюю неделю":

США предоставляют дополнительные $4,5 млрд для финансирования бюджета;

€2,5 млрд от ЕС зашли на счета Украины;

Европарламент проголосовал за выделение Украине €18 млрд помощи в 2023 году;

Канада выпустила облигации на $500 млн, средства от которых передадут Украине;

правительство Украины приняло постановление, которое позволит получить $500 млн от Международного банка реконструкции и развития;

€200 млн помощи выделяют Нидерланды и €100 млн – Франция;

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о мониторинговой программе, что позволит получить в 2023 году новую финансовую программу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)