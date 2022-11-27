"Террористы просчитались". Шмыгаль заявил, что международная поддержка Украины, вопреки надеждам РФ, не снизилась

"Россия делала ставку, что международные партнеры будут уменьшать поддержку Украины. Террористы в который раз просчитались", – написал он.
Глава правительства перечислил ряд "договоренностей и результатов только за последнюю неделю":
- США предоставляют дополнительные $4,5 млрд для финансирования бюджета;
- €2,5 млрд от ЕС зашли на счета Украины;
- Европарламент проголосовал за выделение Украине €18 млрд помощи в 2023 году;
- Канада выпустила облигации на $500 млн, средства от которых передадут Украине;
- правительство Украины приняло постановление, которое позволит получить $500 млн от Международного банка реконструкции и развития;
- €200 млн помощи выделяют Нидерланды и €100 млн – Франция;
- Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о мониторинговой программе, что позволит получить в 2023 году новую финансовую программу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Сейчас более половины расходов украинского бюджета покрывается за счет грантов и займов от международных партнеров, отмечает "BBC News Україна". Ожидается также, что в следующем году за счет международной финансовой помощи будет покрыто до 38 млрд грн дефицита бюджета.