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ОБЩЕСТВО

Социальную помощь от государства получают почти 20 млн украинцев – Шмыгаль

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Государство и правительство помогают и будут помогать, заявил Шмыгаль
Государство и правительство помогают и будут помогать, заявил Шмыгаль
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

22 ноября на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о социальной политике государства. Стенограмму выступления премьера опубликовал сайт правительства.

"Важная тема, которую хотел затронуть накануне зимы, – это социальная политика государства. Почти 20 млн украинцев сегодня получают социальные выплаты или пользуются социальными услугами. При всей сложности ситуации мы не задерживали пенсии и эти социальные выплаты ни разу", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что были проиндексированы пенсии, их с марта по октябрь выплатили на сумму 387 млрд грн.

"Обеспечиваем экономическую поддержку через различные социальные пособия и выплаты почти для 6 млн человек. Всего за 10 месяцев этого года выплачено более 137 млрд грн различных пособий. В этом месяце социальные выплаты будут осуществлены на 13,8 млрд грн. Это помощь многодетным семьям, малоимущим семьям, одиноким матерям, людям, в частности детям, с инвалидностью", – объяснил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что тарифы останутся без изменений до конца отопительного сезона, а субсидии будут выплачивать в полном объеме, для этого предусмотрено 37 млрд грн.

"Введен ряд дополнительных программ, в том числе для внутренне перемещенных лиц. 2,2 млн человек получают такую помощь сейчас. В ноябре им выплатят 5,6 млрд грн. Всего с начала полномасштабного вторжения профинансировано 47,2 млрд грн соответствующих выплат. Государство и правительство помогают и будут помогать", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

В сентябре, рассказывая о проекте государственного бюджета Украины на 2023 год, Шмыгаль сообщил, что его приоритетом сразу после обороны страны станут социальные программы. "Из каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек – на социальные выплаты, медицину и образование. Все ясно и прозрачно. Все остальные расходы будут сокращаться", – объяснял он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бюджет, правительство, пенсии, социальные выплаты, тарифы, субсидии, украинцы, пособия, выплаты, премьер-министр, расходы, Денис Шмыгаль, заседание
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