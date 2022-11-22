Социальную помощь от государства получают почти 20 млн украинцев – Шмыгаль

"Важная тема, которую хотел затронуть накануне зимы, – это социальная политика государства. Почти 20 млн украинцев сегодня получают социальные выплаты или пользуются социальными услугами. При всей сложности ситуации мы не задерживали пенсии и эти социальные выплаты ни разу", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что были проиндексированы пенсии, их с марта по октябрь выплатили на сумму 387 млрд грн.

"Обеспечиваем экономическую поддержку через различные социальные пособия и выплаты почти для 6 млн человек. Всего за 10 месяцев этого года выплачено более 137 млрд грн различных пособий. В этом месяце социальные выплаты будут осуществлены на 13,8 млрд грн. Это помощь многодетным семьям, малоимущим семьям, одиноким матерям, людям, в частности детям, с инвалидностью", – объяснил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что тарифы останутся без изменений до конца отопительного сезона, а субсидии будут выплачивать в полном объеме, для этого предусмотрено 37 млрд грн.

"Введен ряд дополнительных программ, в том числе для внутренне перемещенных лиц. 2,2 млн человек получают такую помощь сейчас. В ноябре им выплатят 5,6 млрд грн. Всего с начала полномасштабного вторжения профинансировано 47,2 млрд грн соответствующих выплат. Государство и правительство помогают и будут помогать", – подчеркнул Шмыгаль.