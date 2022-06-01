Правительство в полном объеме проводит все социальные выплаты – Шмыгаль

"Правительство платило и платит в полном объеме по всем социальным обязательствам. Кроме того, для наиболее уязвимых категорий населения мы запустили дополнительные программы поддержки. На прифронтовых территориях бесплатно раздают миллионы продуктовых наборов, чтобы помочь нашим гражданам в этих сложных условиях. С начала года на пенсионные выплаты направлено 231 млрд грн, что на 12% больше, чем в прошлом. В марте, несмотря на войну, была проведена индексация выплат практически для всех украинских пенсионеров. В целом с начала российского вторжения выплачены пенсии более чем на 140 млрд грн", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что правительство также финансирует выплату помощи многодетным семьям, помощь людям с инвалидностью, помощь одиноким родителям, субсидии.

"За эти три месяца на соответствующие программы из бюджета было выделено фактически 30 млрд грн. Речь идет о поддержке от государства почти для 6 млн украинцев. Отдельным направлением стало внедрение новых программ поддержки внутренних переселенцев. Введенная правительственная программа предусматривает ежемесячные выплаты в размере 3 тыс. грн для детей и 2 тыс. грн для взрослых. Активно эта программа заработала в апреле, и за это время почти 1,5 млн семей получили помощь от государства. Общая сумма выплат уже достигла 10 млрд грн", – рассказал премьер.

Он добавил, что еще ряд программ организовывают в сотрудничестве с международными организациями.