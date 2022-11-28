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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина ждет от нового пакета санкций отключения банков РФ от SWIFT и запрета россиянам въезда в ЕС – Шмыгаль

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Премьер-министр Украины встретился с представителями семи стран
Премьер-министр Украины встретился с представителями семи стран
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поговорил с министрами иностранных дел из семи стран об оружии, финансах и санкциях против России. Об этом он сообщил в Telegram 28 ноября.

Шмыгаль встретился с главами МИД Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции, которые приехали в Украину.

"В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрещение въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также было уделено энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Премьер поблагодарил североевропейские и балтийские страны за их помощь с энергетическим оборудованием. Он отметил, что эта поддержка помогает украинцам оставаться несокрушимыми и продолжать борьбу против российской агрессии.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам седьмой встречи консультативной группы в формате "Рамштайн", которая прошла в режиме онлайн 16 ноября, сообщил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы страна могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Министры иностранных дел стран Северной Балтии 27 ноября приехали в Киев, чтобы встретиться с высокопоставленными должностными лицами Украины. Это самая большая группа министров, посетивших Украину с начала российской агрессии, написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Теги: Латвия, Эстония, Литва, санкции, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, SWIFT, война России против Украины, визит, Денис Шмыгаль
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