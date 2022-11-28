Украина ждет от нового пакета санкций отключения банков РФ от SWIFT и запрета россиянам въезда в ЕС – Шмыгаль

Шмыгаль встретился с главами МИД Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции, которые приехали в Украину.

"В девятом санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрещение въезда в ЕС граждан государства-террориста. Значительное внимание также было уделено энергетической сфере и обстрелам Россией нашей критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Премьер поблагодарил североевропейские и балтийские страны за их помощь с энергетическим оборудованием. Он отметил, что эта поддержка помогает украинцам оставаться несокрушимыми и продолжать борьбу против российской агрессии.