"Fuck you Putin". Глава минобороны Чехии в день 70-летия Путина сфотографировалась в футболке с "посланием" для президента РФ

Соответствующее фото Чернохова опубликовала в Twitter.
"Спасибо моим друзьям из инициативы "Подарок для Путина" за этот подарок для меня. Сегодня, 7 октября, самый подходящий день для того, чтобы надеть ее и выразить мою гражданскую позицию относительно одного из худших преступников нашего времени. Скоро победим", – написала министр.
На футболке, в которой сфотографировалась Чернохова, видна надпись "Fuck you Putin". Ее министру подарила чешская инициатива по сбору средств на вооружение для Украины.
D * kuji p * átel * m ze sbírky Dárek pro Putina za dárek pro m * . *— Jana * ernochová (@jana_cernochova) October 7, 2022
Kdy jindy bych si m * la obléknout jejich triko, ne * práv * 7. * íjna a sd * lit sv * j ob * anský postoj k jednomu z nejv * tších zlo * inc * naší éry. Brzy zvít * zíme. * https://t.co/nj1JeqMgMQ pic.twitter.com/RMgnk8tmAb
Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Он стал президентом России в 2000 году и с тех пор управляет страной. Он уходил с поста в 2008 году в связи с тем, что по закону не имел права оставаться президентом на третий срок. Пока президентом был Дмитрий Медведев, Путин возглавлял российское правительство. В 2012 году он вернулся на пост президента и с тех пор продолжает его занимать.
В день 70-летия Путина украинцы и россияне начали писать ему в соцсетях оскорбительные "поздравления", в том числе желая ему смерти.