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"Fuck you Putin". Глава минобороны Чехии в день 70-летия Путина сфотографировалась в футболке с "посланием" для президента РФ

7 октября самый подходящий день, чтобы выразить свою гражданскую позицию относительно "одного из худших преступников нашего времени", отметила Чернохова
7 октября – самый подходящий день, чтобы выразить свою гражданскую позицию относительно "одного из худших преступников нашего времени", отметила Чернохова
Фото: Jana Černochová / Twitter

Министр обороны Чехии Яна Чернохова 7 октября в день 70-летия президента РФ Владимира Путина сфотографировалась в футболке с "посланием" для него.

Соответствующее фото Чернохова опубликовала в Twitter.

"Спасибо моим друзьям из инициативы "Подарок для Путина" за этот подарок для меня. Сегодня, 7 октября, самый подходящий день для того, чтобы надеть ее и выразить мою гражданскую позицию относительно одного из худших преступников нашего времени. Скоро победим", – написала министр.

На футболке, в которой сфотографировалась Чернохова, видна надпись "Fuck you Putin". Ее министру подарила чешская инициатива по сбору средств на вооружение для Украины.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Он стал президентом России в 2000 году и с тех пор управляет страной. Он уходил с поста в 2008 году в связи с тем, что по закону не имел права оставаться президентом на третий срок. Пока президентом был Дмитрий Медведев, Путин возглавлял российское правительство. В 2012 году он вернулся на пост президента и с тех пор продолжает его занимать.

В день 70-летия Путина украинцы и россияне начали писать ему в соцсетях оскорбительные "поздравления", в том числе желая ему смерти.

Теги: Россия, Владимир Путин, Чехия, президент, поздравление, преступник, Яна Чернохова
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