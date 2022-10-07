"Fuck you Putin". Глава минобороны Чехии в день 70-летия Путина сфотографировалась в футболке с "посланием" для президента РФ

7 октября – самый подходящий день, чтобы выразить свою гражданскую позицию относительно "одного из худших преступников нашего времени", отметила Чернохова Фото: Jana Černochová / Twitter

Соответствующее фото Чернохова опубликовала в Twitter.

"Спасибо моим друзьям из инициативы "Подарок для Путина" за этот подарок для меня. Сегодня, 7 октября, самый подходящий день для того, чтобы надеть ее и выразить мою гражданскую позицию относительно одного из худших преступников нашего времени. Скоро победим", – написала министр.

На футболке, в которой сфотографировалась Чернохова, видна надпись "Fuck you Putin". Ее министру подарила чешская инициатива по сбору средств на вооружение для Украины.

D * kuji p * átel * m ze sbírky Dárek pro Putina za dárek pro m * . *



Kdy jindy bych si m * la obléknout jejich triko, ne * práv * 7. * íjna a sd * lit sv * j ob * anský postoj k jednomu z nejv * tších zlo * inc * naší éry. Brzy zvít * zíme. * https://t.co/nj1JeqMgMQ pic.twitter.com/RMgnk8tmAb — Jana * ernochová (@jana_cernochova) October 7, 2022