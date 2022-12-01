30 ноября от электроэнергии отключены 6 млн украинцев. Зеленский рассказал, в каких регионах сложнее всего

"Провел совещание по вопросам энергетики и связи. [...] По состоянию на сегодняшний вечер около 6 млн абонентов в большинстве областей нашей страны и в Киеве отключены от электричества. Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях", – сказал Зеленский.

По словам президента, делается "все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии в течение более длительного времени".

"Хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключают электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местной власти. Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должны быть справедливость и понятность", – подчеркнул он.