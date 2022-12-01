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30 ноября от электроэнергии отключены 6 млн украинцев. Зеленский рассказал, в каких регионах сложнее всего

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Зеленский отметил, что ситуация в Киеве очень сложная
Зеленский отметил, что ситуация в Киеве очень сложная
Фото: Офіс Президента України / Facebook

По состоянию на вечер 30 ноября от электричества отключены порядка 6 млн жителей Украины. Об этом в видеообращении по итогам 30 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский, текст опубликовала пресс-служба главы государства.

"Провел совещание по вопросам энергетики и связи. [...] По состоянию на сегодняшний вечер около 6 млн абонентов в большинстве областей нашей страны и в Киеве отключены от электричества. Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях", – сказал Зеленский.

По словам президента, делается "все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии в течение более длительного времени".

"Хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключают электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местной власти. Люди имеют право знать. И настолько, насколько это возможно сейчас, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила относительно света. А должны быть справедливость и понятность", – подчеркнул он.

Контекст:

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20%. Утром 28 ноября дефицит резко вырос до 27%, 30-го он составлял те же 27%.

До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

30 ноября в Министерстве энергетики Украины сообщили, что Государственная инспекция энергетического надзора проверила корректность применяемых в стране графиков отключения электроэнергии и теперь будут внеплановые проверки объектов энергетики.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, энергетика, электричество, электроэнергия, отключение света, Владимир Зеленский, украинцы, проверки, энергосистема, энергия
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