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В Украине будут внепланово проверять объекты энергетики и противоаварийную автоматику – Минэнерго

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Дефицит электроэнергии составляет в Украине 27%
Дефицит электроэнергии составляет в Украине 27%
Фото: pixabay.com

Министерство энергетики Украины поручило Государственной инспекции энергетического надзора проверить корректность применяемых в стране графиков отключения электроэнергии. Об этом Минэнерго проинформировало 30 ноября.

"Был проведен мониторинг корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения их сроков и продолжительности. По результатам мониторинга, чтобы укрепить контроль над подготовкой и выполнением графиков почасовых отключений, Министерство энергетики издало приказ, согласно которому Госэнергонадзор на протяжении военного положения будет проводить внеплановые проверки на объектах энергетики", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к проверкам привлекут компанию "Укрэнерго", Службу безопасности Украины и Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Кроме графиков отключения, будет проверено техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики", – объяснили в Минэнерго.

"Важно, чтобы все энергетические компании, операторы систем распределения работали скоординировано и ответственно. Графики отключения электроэнергии должны быть разработаны и применяться в соответствии с требованиями текущего законодательства и, насколько это сейчас возможно, учитывать потребности потребителей. Операторы систем распределения должны четко придерживаться этих графиков в отсутствие аварийных и экстренных ситуаций", – объяснил министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго подчеркнули, что уполномоченные представители Госэнергонадзора будут дежурить в диспетчерских пунктах в утренние и вечерние часы пик, чтобы контролировать соблюдение графиков отключения электроэнергии.

Контекст:

Вследствие ракетной атаки РФ 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливают, сообщали в Минэнерго. На вечер следующего дня дефицит электроэнергии составлял 50%, к утру 26 ноября он снизился до 30%, а к утру 27-го – до 20%. Утром 28 ноября дефицит резко вырос до 27%, 30-го он составлял те же 27%.

До этой атаки дефицит в энергосистеме составлял 15–20%, сообщали в "Укрэнерго".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, энергетика, Укрэнерго, Министерство энергетики, электроэнергия, отключение света, энергосистема
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