Киевлянин "заминировал" Офис президента, так как был недоволен отключением электричества – прокуратура

Звонивший оказался сторонником "русского мира", заявили в прокуратуре Фото: Київська міська прокуратура / Telegram

По информации прокуратуры, вечером 28 ноября неизвестный сообщил на спецлинию Национальной полиции "102" о якобы минировании здания Офиса президента Украины на улице Банковой в Киеве.

"В результате предпринятых следственных (разыскных) действий правоохранители установили личность "минера" и задержали его. Причину своего поступка мужчина объяснил недовольством из-за отключения электроэнергии", – говорится в сообщении.

Дома у подозреваемого нашли и изъяли мобильный телефон с сим-картой, с помощью которых он отправил неправдивое сообщение о минировании, а также коммунистическую символику и георгиевские ленты. По данным прокуратуры, подозреваемый оказался сторонником "русского мира".

"Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Проверяется причастность подозреваемого к другим правонарушениям", – добавили в сообщении.