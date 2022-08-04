В нескольких украинских городах с вокзалов эвакуировали людей из-за сообщений о минировании

Полиция проверяет информацию о возможном минировании вокзалов и торговых центров Фото: od.npu.gov.ua (архив)

В Тернополе из-за сообщения о минировании эвакуировали посетителей центрального универмага и железнодорожного вокзала, сообщил в Telegram мэр города Сергей Надал.

Позже он отметил, что информация о минировании не подтвердилась.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram добавил, что информация о возможном минировании центрального рынка и железнодорожного вокзала поступила из Винницы, в Ровно сообщают об угрозе минирования вокзалов и улиц.

Украинские правоохранители получили сообщение о массовом минировании объектов в разных городах Украины. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на свои источники.

"Из кол-центра СБУ днем в четверг поступила информация о якобы минировании железнодорожных вокзалов, автовокзалов, площадей и торговых центров в Волынской, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Кировоградской областях", – рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Эта информация сейчас проверяется, сказал он.