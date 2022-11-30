В Украине будут внепланово проверять объекты энергетики и противоаварийную автоматику – Минэнерго

"Был проведен мониторинг корректности применения графиков отключений, соблюдения операторами систем распределения их сроков и продолжительности. По результатам мониторинга, чтобы укрепить контроль над подготовкой и выполнением графиков почасовых отключений, Министерство энергетики издало приказ, согласно которому Госэнергонадзор на протяжении военного положения будет проводить внеплановые проверки на объектах энергетики", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к проверкам привлекут компанию "Укрэнерго", Службу безопасности Украины и Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

"Кроме графиков отключения, будет проверено техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики", – объяснили в Минэнерго.

"Важно, чтобы все энергетические компании, операторы систем распределения работали скоординировано и ответственно. Графики отключения электроэнергии должны быть разработаны и применяться в соответствии с требованиями текущего законодательства и, насколько это сейчас возможно, учитывать потребности потребителей. Операторы систем распределения должны четко придерживаться этих графиков в отсутствие аварийных и экстренных ситуаций", – объяснил министр энергетики Герман Галущенко.

В Минэнерго подчеркнули, что уполномоченные представители Госэнергонадзора будут дежурить в диспетчерских пунктах в утренние и вечерние часы пик, чтобы контролировать соблюдение графиков отключения электроэнергии.