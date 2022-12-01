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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ не получает ожидаемого эффекта от атак по критической инфраструктуре Украины – британская разведка

Украина максимально мобилизовалась, поэтому материальный и психологический результат атак невысокий
Украина максимально мобилизовалась, поэтому материальный и психологический результат атак – невысокий
Фото: ЕРА

Стратегия России по уничтожению критической инфраструктуры Украины не так эффективна, как ожидали в Кремле. Об этом говорится в сводке британской разведки, которую 1 декабря опубликовало в Twitter министерство обороны Великобритании.

С октября 2022 года оккупанты несколько раз массировано атаковали энергетические сети Украины, в том числе крылатыми ракетами.

"Это, вероятно, первый пример попытки России реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей, которая служит ключевым компонентом военной доктрины, принятой ею в последние годы", – говорится в сводке.

По концепции Кремля ракеты дальнего радиуса действия  используются для нанесения ударов по критически важным объектам инфраструктуры, а не по вооруженным силам. Цель – деморализация населения и, как следствие, принуждение страны к капитуляции.

В разведке констатируют, что ракетные удары приводят к дефициту электроэнергии и "широкомасштабным гуманитарным страданиям по всей Украине", но эффективность этой стратегии, вероятно, не так уж высока, поскольку РФ уже потратила значительную часть дальнобойных ракет.

Кроме того, за девять месяцев войны Украина максимально мобилизовалась, поэтому материальный и психологический эффект российского плана, вероятно, будет меньше, чем если бы он был реализован в начале войны, пишет британское министерство обороны.

Контекст:

Россия массированно обстреливает объекты критической инфраструктуры Украины с начала октября. Последний такой обстрел произошел 23 ноября. Сперва сообщалось, что погибли 10 человек, позже стало известно о еще двух погибших в Вышгороде. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы, в частности, в Киеве, Киевской, Львовской, Кировоградской областях.

Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети, проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением наблюдались по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА.

К 27 ноября уровень дефицита в энергосистеме снизился до 20%.

В тот же день советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские атаки на объекты энергетики Украины не влияют на ситуацию на фронте

Теги: Россия, Великобритания, энергетика, разведка, война России против Украины, ракеты, инфраструктура
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