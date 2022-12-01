РФ не получает ожидаемого эффекта от атак по критической инфраструктуре Украины – британская разведка

С октября 2022 года оккупанты несколько раз массировано атаковали энергетические сети Украины, в том числе крылатыми ракетами.

"Это, вероятно, первый пример попытки России реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей, которая служит ключевым компонентом военной доктрины, принятой ею в последние годы", – говорится в сводке.

По концепции Кремля ракеты дальнего радиуса действия используются для нанесения ударов по критически важным объектам инфраструктуры, а не по вооруженным силам. Цель – деморализация населения и, как следствие, принуждение страны к капитуляции.

В разведке констатируют, что ракетные удары приводят к дефициту электроэнергии и "широкомасштабным гуманитарным страданиям по всей Украине", но эффективность этой стратегии, вероятно, не так уж высока, поскольку РФ уже потратила значительную часть дальнобойных ракет.

Кроме того, за девять месяцев войны Украина максимально мобилизовалась, поэтому материальный и психологический эффект российского плана, вероятно, будет меньше, чем если бы он был реализован в начале войны, пишет британское министерство обороны.