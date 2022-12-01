Херсонскую область за сутки обстреляли 34 раза, под огонь попали и жилые кварталы Херсона – ОВА

"Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей", – подчеркнул Янушевич.

В Херсонском районе под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, из-за попадания снарядов разрушены частные и многоквартирные дома. Также россияне обстреляли Зеленовку, Токаревку, Антоновку, Новотягинку и Дарьевку.

В Бериславском районе российские оккупанты обстреляли Матросовку, Республиканец и Качкаровку.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще два жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", – сообщил Янушевич.

Он добавил, что сегодня утро в регионе также началось с вражеских обстрелов, в результате которых возникли проблемы с электричеством.