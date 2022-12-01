Херсонскую область за сутки обстреляли 34 раза, под огонь попали и жилые кварталы Херсона – ОВА

"Враг продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей", – подчеркнул Янушевич.
В Херсонском районе под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, из-за попадания снарядов разрушены частные и многоквартирные дома. Также россияне обстреляли Зеленовку, Токаревку, Антоновку, Новотягинку и Дарьевку.
В Бериславском районе российские оккупанты обстреляли Матросовку, Республиканец и Качкаровку.
"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще два жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", – сообщил Янушевич.
Он добавил, что сегодня утро в регионе также началось с вражеских обстрелов, в результате которых возникли проблемы с электричеством.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Россия системно обстреливает Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявили в ОПУ 21 ноября.