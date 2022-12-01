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ВОЙНА В УКРАИНЕ

30 ноября в Украине в результате российских обстрелов погибло два мирных жителя – Офис президента

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

30 ноября в Украине вследствие российских обстрелов погибло два мирных жителя. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 1 декабря.

Также за сутки шесть человек получили ранения.

"Донецкая область – трое раненых; Запорожская область – один раненый; Сумская область – один погибший; Херсонская область – один погибший, двое раненых", – говорится в сообщении.

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 28 ноября задокументировало гибель 6655 мирных жителей и ранения 10 368. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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