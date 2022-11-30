ВСУ ликвидировали в Токмаке коллаборанта, который руководил оккупационной "полицией"

Об этом 30 ноября в Telegram сообщил мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области (около 60 км от Токмака. – "ГОРДОН") Иван Федоров.
"Отправился на концерт до Кобзона так называемый начальник оккупационной "полиции" Токмака и Токмакского района Алексей Кошель", – написал Федоров.
Издание "РИА-Мелитополь" отметило в Telegram, что Кошель был ликвидирован после "успешной работы артиллерии ВСУ по позициям орков".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.
22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.