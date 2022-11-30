ВСУ ликвидировали в Токмаке коллаборанта, который руководил оккупационной "полицией"

Кошель был ликвидирован после "успешной работы артиллерии ВСУ по позициям орков", сообщили СМИ Фото: Риа-Мелитополь ВОЙНА 2022 / Telegram

Об этом 30 ноября в Telegram сообщил мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области (около 60 км от Токмака. – "ГОРДОН") Иван Федоров.

"Отправился на концерт до Кобзона так называемый начальник оккупационной "полиции" Токмака и Токмакского района Алексей Кошель", – написал Федоров.

Издание "РИА-Мелитополь" отметило в Telegram, что Кошель был ликвидирован после "успешной работы артиллерии ВСУ по позициям орков".

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