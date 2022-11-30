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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали в Токмаке коллаборанта, который руководил оккупационной "полицией"

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Кошель был ликвидирован после "успешной работы артиллерии ВСУ по позициям орков", сообщили СМИ
Кошель был ликвидирован после "успешной работы артиллерии ВСУ по позициям орков", сообщили СМИ
Фото: Риа-Мелитополь ВОЙНА 2022 / Telegram

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области ликвидировали коллаборанта, который руководил так называемой "милицией" района.

Об этом 30 ноября в Telegram сообщил мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области (около 60 км от Токмака. – "ГОРДОН") Иван Федоров.

"Отправился на концерт до Кобзона так называемый начальник оккупационной "полиции" Токмака и Токмакского района Алексей Кошель", – написал Федоров.

Издание "РИА-Мелитополь" отметило в Telegram, что Кошель был ликвидирован после "успешной работы артиллерии ВСУ по позициям орков".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области.

22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.

Теги: Россия, Украина, милиция, полиция, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, погибшие, мэр, Иван Федоров, коллаборационизм, Токмак
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