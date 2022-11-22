"Недобрый вечер для оккупантов". В Запорожской области сообщили о шести громких взрывах – Федоров

"Очередной недобрый вечер для оккупантов Запорожской области", – написал он.

Федоров отметил, что сейчас уточняется информация по ударам по позициям российских оккупантов.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.

22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.