"Недобрый вечер для оккупантов". В Запорожской области сообщили о шести громких взрывах – Федоров

"Очередной недобрый вечер для оккупантов Запорожской области", – написал он.
Федоров отметил, что сейчас уточняется информация по ударам по позициям российских оккупантов.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе.
22 ноября Федоров сообщил, что около полутысячи коллаборантов и членов их семей выехали с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым. По данным Центра национального сопротивления, коллаборантов расселили в двух пансионатах Севастополя.