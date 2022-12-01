Оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области, попали по больнице и детсаду, есть погибшие – ОВА

Россияне обстреляли больницу в Белопольской общине из ствольной артиллерии, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, российские войска в течение дня выпустили по приграничью Сумской области 110 снарядов и мин.

Так, по Краснопольской общине оккупанты выпустили 10 снарядов из САУ – никто не пострадал, отметил Живицкий.

"Белопольская община: россияне обстреляли из ствольной артиллерии (35 прилетов) городскую больницу. Погиб 15-летний подросток. Ребенок во время обстрела не успел несколько метров добежать домой в укрытие, – рассказал руководитель Сумской ОВА. – Повреждены четыре отделения больницы. Есть разрушения перекрытий, крыши. Посечены осколками пять автомобилей, которые были припаркованы возле больницы. Также повреждены девять близлежащих зданий, электро- и газовые сети".

Кроме того, россияне обстреляли из минометов приграничное село общины – 15 прилетов, без разрушений.

"Середино-Будскую общину россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Было всего 18 прилетов. Без последствий", – подчеркнул Живицкий.

В то же время Эсманскую общину оккупанты за день обстреляли четыре раза.

"В 11.30 был минометный обстрел (20 приходов 120-мм калибра). В результате повреждены девять частных жилых домов и детский сад. После 12.30 россияне снова ударили по приграничью из артиллерии (шесть прилетов). И уже ближе к 17.00 еще шесть мин разорвались на нашей территории. В этих случаях – без повреждений", – резюмировал глава Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)