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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области, попали по больнице и детсаду, есть погибшие – ОВА

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Россияне обстреляли больницу в Белопольской общине из ствольной артиллерии, отметил Живицкий
Россияне обстреляли больницу в Белопольской общине из ствольной артиллерии, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска 30 ноября обстреляли четыре общины Сумской области – Белопольскую, Краснопольскую, Середино-Будскую и Эсманскую (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, российские войска в течение дня выпустили по приграничью Сумской области 110 снарядов и мин.

Так, по Краснопольской общине оккупанты выпустили 10 снарядов из САУ – никто не пострадал, отметил Живицкий.

"Белопольская община: россияне обстреляли из ствольной артиллерии (35 прилетов) городскую больницу. Погиб 15-летний подросток. Ребенок во время обстрела не успел несколько метров добежать домой в укрытие, – рассказал руководитель Сумской ОВА. – Повреждены четыре отделения больницы. Есть разрушения перекрытий, крыши. Посечены осколками пять автомобилей, которые были припаркованы возле больницы. Также повреждены девять близлежащих зданий, электро- и газовые сети".

Кроме того, россияне обстреляли из минометов приграничное село общины – 15 прилетов, без разрушений.

"Середино-Будскую общину россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Было всего 18 прилетов. Без последствий", – подчеркнул Живицкий.

В то же время Эсманскую общину оккупанты за день обстреляли четыре раза.

"В 11.30 был минометный обстрел (20 приходов 120-мм калибра). В результате повреждены девять частных жилых домов и детский сад. После 12.30 россияне снова ударили по приграничью из артиллерии (шесть прилетов). И уже ближе к 17.00 еще шесть мин разорвались на нашей территории. В этих случаях – без повреждений", – резюмировал глава Сумской ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0QR5xU7VpdFeyBPMz6TjbLuzGJ9r4rySLZK74BYqoW256KhPWJYnQRgMFzdeJy4Arl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Так, 29 ноября в результате обстрелов российскими оккупантами приграничья Сумской области без света остались жители четырех общин.

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