Россия обстреляла Белополье Сумской области, погиб подросток, частично разрушена больница – ОВА

Также снаряды попали в помещение прокуратуры.
По его информации, враг обстрелял город из самоходной артиллерийской установки, зафиксировано 20 прилетов.
"15-летний мальчик был в это время на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте", – сообщил Живицкий.
По его словам, российские снаряды прилетели на территорию местной больницы именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов.
"Разрушения масштабны. Прямое попадание было на втором этаже. Там полностью разрушена стена. Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. Выбиты почти все окна на всех четырех этажах, также разрушен операционный блок", – сообщил глава ОВА.
Сейчас спасатели разбирают завалы.
Также снаряды попали в помещение прокуратуры.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но российские военные ежедневно обстреливают Сумскую область с территории РФ.