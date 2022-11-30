Россия обстреляла Белополье Сумской области, погиб подросток, частично разрушена больница – ОВА

Российские снаряды прилетели в здания больницы и прокуратуры Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

По его информации, враг обстрелял город из самоходной артиллерийской установки, зафиксировано 20 прилетов.

"15-летний мальчик был в это время на улице. К сожалению, ребенок погиб на месте", – сообщил Живицкий.

По его словам, российские снаряды прилетели на территорию местной больницы именно в то время, когда в медучреждении велся прием и было много пациентов.

"Разрушения масштабны. Прямое попадание было на втором этаже. Там полностью разрушена стена. Повреждены стоматологический и хирургический кабинеты. Выбиты почти все окна на всех четырех этажах, также разрушен операционный блок", – сообщил глава ОВА.

Сейчас спасатели разбирают завалы.

Также снаряды попали в помещение прокуратуры.