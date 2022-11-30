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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине за минувшие сутки из-за российской агрессии погибло пять мирных жителей, 21 человек получил ранения – Офис президента

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Накануне все жертвы российской агрессии были из Донецкой области
Накануне все жертвы российской агрессии были из Донецкой области
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

В результате агрессии РФ 29 ноября в Украине погибло минимум пять мирных жителей. Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные областных военных администраций.

Еще как минимум 21 человек накануне получил ранения.

Жертвы и пострадавшие в результате действий российских оккупантов по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня:

  • в Днепропетровской области – один раненый;
  • в Донецкой области – пять погибших и 15 раненых;
  • в Харьковской области – один раненый в результате подрыва на мине;
  • в Херсонской области – четверо раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Россия, Украина, раненые, жертвы, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко
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