"Прилетело около 30 снарядов". Оккупанты утром из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никополь

"Россияне не унимаются с обстрелами Никопольского района. Утром накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую общину", – написал Резниченко.
По его словам, туда прилетело около 30 снарядов российских захватчиков.
По данным главы ОВА, в результате атаки противника мирные жители не пострадали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.