"Прилетело около 30 снарядов". Оккупанты утром из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никополь

По данным главы ОВА, в результате атаки противника мирные жители не пострадали Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Россияне не унимаются с обстрелами Никопольского района. Утром накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую общину", – написал Резниченко.

По его словам, туда прилетело около 30 снарядов российских захватчиков.

По данным главы ОВА, в результате атаки противника мирные жители не пострадали.

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