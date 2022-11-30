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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прилетело около 30 снарядов". Оккупанты утром из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никополь

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По данным главы ОВА, в результате атаки противника мирные жители не пострадали
По данным главы ОВА, в результате атаки противника мирные жители не пострадали
Фото: Валентин Резніченко / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты утром 30 ноября обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной государственной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне не унимаются с обстрелами Никопольского района. Утром накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии сам Никополь и Марганецкую общину", – написал Резниченко.

По его словам, туда прилетело около 30 снарядов российских захватчиков.

По данным главы ОВА, в результате атаки противника мирные жители не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкий район также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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