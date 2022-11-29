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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский детский писатель Вакуленко был убит во время оккупации Харьковской области. Его тело нашли в массовом захоронении в Изюме

Тело писателя Вакуленко нашли в одном из массовых захоронений в Изюме и опознали по ДНК
Тело писателя Вакуленко нашли в одном из массовых захоронений в Изюме и опознали по ДНК
Фото: Вакуленко-К. Володимир / Facebook

Украинский детский писатель, поэт, лауреат ряда литературных премий Владимир Вакуленко был убит во время оккупации Изюмского района Харьковской области российскими войсками и был похоронен в Изюме, сообщила 28 ноября в Facebook его бывшая супруга Ирина Новицкая. Информацию подтвердило Общественное со ссылкой на результаты расследования и ДНК-экспертизы.

"Сегодня вечером родителям Владимира Вакуленко сообщили, что ДНК-экспертиза подтвердила: в захоронении 319 было тело их сына", – написала Новицкая.

https://www.facebook.com/iryna.novitska.1/posts/pfbid02z5S56H5N91U7F3tQb9HfRNt1rgy5PL3Qxc8RKFCU8EVnxMPTcVtHNsTU5dAfUMSel

Новицкая сообщала о похищении Вакуленко еще 10 апреля.

"Вчера подтвердилось, что я уже с конца марта подозревала. Владимира Вакуленко, изюмского волонтера и литератора, моего бывшего мужа и отца нашего сына, примерно неделю назад забрали по доносу либо российские военные, либо представители оккупационной власти. Его дальнейшая судьба, как и судьба [сына] Виталика, неизвестна", – написала она.

https://www.facebook.com/iryna.novitska.1/posts/pfbid02AZdDQA6RfFEcAYb92UsABXRBd8smrxu8jW4w8CDdL8BzNejeszGFwuPpZXSyaQ5bl

Позднее Новицкая сообщила, что их сын нашелся у дедушки, а 12 апреля написала, что Вакуленко жив.

"Еще есть немного новостей о Володе. живой, под арестом, Где – не знаю. Брали его дважды, первый раз после 7 марта, но отпустили. и вот теперь где-то между 25-м и 31 марта во второй раз", – поделилась она.

https://www.facebook.com/iryna.novitska.1/posts/pfbid02vmsueoGfn6M4RLWxz8nqUYaJ5TytqkaGNF4qem4rPDTVLM3oBxsfyUTV83DDWXHNl

Последний пост в Facebook самого Вакуленко был размещен 3 марта.

https://www.facebook.com/wakulenko.k.wolodimir/posts/pfbid0zLqE6qkedXrg8ybCphReF14Rrcx4suAYhYoqV58y1bHXtGTZmtdisCuBbP21He7fl

15 октября Общественное рассказывало подробности похищения литератора. Последний раз его видели в селе Капитоловка недалеко от Изюма. Родители писателя рассказали журналистам, что 24 марта к нему в дом зашли пятеро мужчин. По словам матери, писателя "заставили раздеться и нашли у него на теле татуировку", после чего "забрали его из дома прямо в том, в чем он был – в старом свитере и тапочках". С тех пор родные более полугода искали Вакуленко, но больше не видели его.

В сентябре украинские военные освободили Изюм и нашли в городе массовое захоронение. Местная ритуальная служба вела журнал с данными об умерших. В нем правоохранители обнаружили фамилию писателя, по данным журнала Владимира похоронили в могиле под номером 319, пишет Общественное.

Сначала правоохранители отрицали информацию о том, что в этой могиле был похоронен Вакуленко, и заявляли, что в захоронении под номером 319 обнаружили тело неизвестной женщины.

"Однако расследователи Общественного нашли фото тела под номером 319, сделанное перед погребением. На нем простреленные документы Владимира Вакуленко. Также татуировка на руке, похожая на ту, что была у писателя. Сейчас данные о гибели писателя подтвердила ДНК-экспертиза", – сообщило Общественное.

Знавшая Вакуленко режиссер и писательница Ирина Цилык рассказала в Facebook, что Вакуленко был очень проукраинским человеком и "таких людей всегда легко заметить в маленьком городке, оккупированном русскими".

Цилык рассказала, что в первые дни оккупации Вакуленко вел дневник, который закопал в землю, а после освобождения Изюма осенью его отец передал записи украинской писательнице Виктории Амелиной.

"Покойся с миром, дорогой Володя. А меня тошнит от мысли, что нам снова будут предлагать какие-либо культурные диалоги с российскими писателями, интеллектуалами и т. д., а тела убитых украинских писателей находят в массовых захоронениях. Вспомните Владимира Вакуленко в следующий раз, когда захотите предложить очередное совместное мероприятие, круглый стол или другой бред для "примирения украинцев и россиян на культурном поле", – добавила Цилык.

https://www.facebook.com/ira.tsilyk/posts/pfbid02Tm9fwKqsPPX4VgiZ934WxVMBtfYAnXaTMh9xkVRH3NGPX372EnPPDnNBjrhkFV81l

Писатель Павел Коробчук в Facebook попрощался с Вакуленко, опубликовав сделанную в 2008 году фотографию.

"Покойся с миром, Володя... Знали мы друг друга лет 15. Очень динамичный человек был. Последний раз писал мне в 2020 году, о том, что собирается издать детскую книгу", – написал он.

https://www.facebook.com/korobchuk/posts/pfbid01PJa5MTTJXgKVLsyV4N6Fu2Bzbo1Y6xLz5dNHLTqKhgvgop9L5CuFSz4FCWM1Jel

Контекст:

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих, у части из них есть следы пыток, сказал президент Владимир Зеленский. 

Эксгумация тел в месте массового захоронения продолжалась неделю, из могил достали 447 тел. Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых определить пока невозможно, сообщили в полиции. 

В Изюмском районе после деоккупации обнаружено еще три массовых захоронения, есть они и в других освобожденных пунктах региона, сообщил 23 сентября глава ОВА Олег Синегубов. 

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