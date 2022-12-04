ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОК "Юг" об эвакуации коллаборантов из из Новой Каховки и Олешок: Чувствуют, что земля горит у них под ногами

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коллаборанты эвакуируются из Олешок, понимая близость ВСУ, сказала Гуменюк
Коллаборанты эвакуируются из Олешок, понимая близость ВСУ, сказала Гуменюк
Фото: most.ks.ua

Центр национального сопротивления сообщил 3 декабря, что российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временного оккупированного города Олешки Херсонской области, а еще ранее – из Новой Каховки.

Согласно сообщению, из Олешок вывезли всех представители оккупационной администрации и "полицейских".

"Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей. Ранее коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, и запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству", – отметили в центре и призвали местное население эвакуироваться на период освобождения региона. 

Как передает корреспондент "ГОРДОН", глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 4 декабря в эфире национального телемарафона рассказала: это свидетельствует о том, что оккупанты и коллаборанты понимают неизбежность освобождения региона. 

"Они чувствуют, что земля горит у них под ногами. Несмотря на то, что погода влажная и гореть не так легко – мы поможем. Они понимают близость этих мест к нашим позициям, понимают, что все равно левый берег будет освобожден и им нужно выискивать места "потеплее". Они пытаются эвакуироваться поглубже", – сказала Гуменюк.

По ее словам, отношения оккупационных "властей" с местным населением не сложились. 

"У них очень не складывается с местным населением, которое вдохновлено освобождением правого берега и понимает, что левобережье тоже имеет такую перспективу", – добавила спикер. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсонская область, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, коллаборационизм, Олешки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко показала, как возвращается домой
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
В Гостомеле показали, как сейчас выглядит рисунок Бэнкси, который вандалы срезали со стены обгоревшего дома. Фото
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардиотренировку. Видео
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
На Аллее славы в Голливуде открыли звезду Билли Портера. Фото, видео
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
"Электрифицирующий, дерзкий, остроумный и всеохватывающий". Pantone назвал главный цвет 2023 года
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
Коллега Фреймут заявил, что она выехала из Украины вместе с мужем
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
  "Дивна ніч". Monatik презентовал кавер на песню Мозгового. Видео
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
Бывшая жена Аффлека появилась с их 17-летней дочерью на первом государственном обеде Байдена в Белом доме. Фото
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Она постарела изящно". Как сейчас выглядит супермодель 1990-х Кэмпбелл
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
"Секси". Мейхер снялась в платье с разрезом
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
28-летний внук Ротару признался, что покинул Украину после нападения РФ
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Восемь вандалов, которые срезали со стены дома в Гостомеле женщину в противогазе авторства Бэнкси, дали показания полиции
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
Смит впервые после драки на "Оскаре" вышел в свет вместе с женой и детьми. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Он сделал свой выбор, кто бы что ни говорил". Парамедик Пташка высказалась о Зеленском (277939)
2
"Скоро станет трое", "Такая пара, как они, уже не распадется никогда". В сети обсуждают перемены в жизни Потапа и Каменских (87006)
3
"Идите срать в другом месте". Дорофеева ответила на обвинения в том, что "увела мужа у подруги" (75606)
4
Невзоров: Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна (55893)
5
Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе позировала на корточках. Фото (50568)
6
"Будто копия Насти". В сети обсудили фото девушки, которой посвятил пост Потап (47583)
7
"Как бы не вывалилась растяжка". Волочкова возмутила сеть своей тренировкой (42181)
8
40-летняя Мейхер снялась в облегающей пятую точку юбке. Фото (38449)
 
 
 
 