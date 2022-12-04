ОК "Юг" об эвакуации коллаборантов из из Новой Каховки и Олешок: Чувствуют, что земля горит у них под ногами

Согласно сообщению, из Олешок вывезли всех представители оккупационной администрации и "полицейских".

"Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей. Ранее коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, и запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству", – отметили в центре и призвали местное население эвакуироваться на период освобождения региона.

Как передает корреспондент "ГОРДОН", глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 4 декабря в эфире национального телемарафона рассказала: это свидетельствует о том, что оккупанты и коллаборанты понимают неизбежность освобождения региона.

"Они чувствуют, что земля горит у них под ногами. Несмотря на то, что погода влажная и гореть не так легко – мы поможем. Они понимают близость этих мест к нашим позициям, понимают, что все равно левый берег будет освобожден и им нужно выискивать места "потеплее". Они пытаются эвакуироваться поглубже", – сказала Гуменюк.

По ее словам, отношения оккупационных "властей" с местным населением не сложились.

"У них очень не складывается с местным населением, которое вдохновлено освобождением правого берега и понимает, что левобережье тоже имеет такую перспективу", – добавила спикер.

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