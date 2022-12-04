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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вывезли всех коллаборантов из оккупированных Олешек и Новой Каховки – Центр национального сопротивления

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По данным ЦНС, из Олешек выехали все представители оккупационной администрации
По данным ЦНС, из Олешек выехали все представители оккупационной администрации
Фото: Офіційна сторінка Олешківського міського голови Рищука Євгена / Facebook

Россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки, находящегося в левобережной части Херсонской области. Об этом сообщил 3 декабря Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

"Были вывезены все представители оккупационной администрации и полицаи. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей", – говорится в сообщении. 

Коллаборанты покинули также Новую Каховку 27 ноября, сообщал 27 ноября Центр нацсопротивления со ссылкой на информацию местного подполья. 

"Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и о тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей сотрудничать. Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", – сказано в сообщении. 

В то же время Центр национального сопротивления призывает местных жителей также покинуть регион на период операции ВСУ по его освобождению.

Война России против Украины. Главное

Российская оккупационная "администрация" Новой Каховки 15 ноября днем заявила, что ее представители вынуждены покинуть город и передислоцироваться в более безопасные районы Херсонской области.

16 ноября мэр города Владимир Коваленко сообщил, что большинство российских военных в оккупированной Новой Каховке отошли от Днепра.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.

Теги: Херсонская область, война России против Украины, Новая Каховка, российские оккупанты, коллаборационизм, Олешки
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