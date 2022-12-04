Россияне вывезли всех коллаборантов из оккупированных Олешек и Новой Каховки – Центр национального сопротивления

По данным ЦНС, из Олешек выехали все представители оккупационной администрации Фото: Офіційна сторінка Олешківського міського голови Рищука Євгена / Facebook

"Были вывезены все представители оккупационной администрации и полицаи. Вместе с ними на автобусах вывезли семьи предателей", – говорится в сообщении.

Коллаборанты покинули также Новую Каховку 27 ноября, сообщал 27 ноября Центр нацсопротивления со ссылкой на информацию местного подполья.

"Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и о тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей сотрудничать. Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его освобождение – это дело времени", – сказано в сообщении.

В то же время Центр национального сопротивления призывает местных жителей также покинуть регион на период операции ВСУ по его освобождению.

Война России против Украины. Главное

Российская оккупационная "администрация" Новой Каховки 15 ноября днем заявила, что ее представители вынуждены покинуть город и передислоцироваться в более безопасные районы Херсонской области.

16 ноября мэр города Владимир Коваленко сообщил, что большинство российских военных в оккупированной Новой Каховке отошли от Днепра.