ВСУ ударили по технике и вооружению оккупантов в Олешках – ОК "Юг"

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали 50 огневых задач

"В частности, по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, складу с боеприпасами в Олешках. Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и трех единиц автобронетехники. Остальные потери врага доразведываются", – говорится в сообщении.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии Зеленского.

По информации оперативного командования "Юг" на 13 ноября, с начала недели на юге Украины Силы обороны освободили 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тыс. км². ВСУ освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область (исключение – Кинбурнская коса), а также часть Херсонской области.