Данилов заявил, что "мир может взорваться", если Запад перестанет поставлять Украине оружие

Комментируя мнение, что у союзники могут вынуждать Украину к переговорам с Россией, используя возможное прекращение военной помощи как рычаг воздействия, Данилов усомнился в реальности такого сценария и предупредил о его небезопасности.

"В публичном обществе и пространстве все становится известно. Я могу сказать, что когда в 2008 году нам отказали в ПДЧ (план действий для членства в НАТО. – "ГОРДОН"), в то время было другое информационное пространство, не было тех социальных сетей, которые сегодня существуют. Если нам прекратят поставки оружия, поверьте, мир может взорваться и тогда разговоры о демократии и свободном мире, о том, что мы защищаем Европу куда они должны деться?" – сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, для западных стран "это довольно опасная вещь – прекратить нам помощь".

Американская газета The Wall Street Journal написала 13 ноября, советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время поездки в Киев 4 ноября передал президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде послание, что Киев должен "хотя бы выглядеть" открытым для завершения войны путем переговоров.

В украинском политикуме после этого начали высказываться мнения, что союзники могут давить на Украину, склоняя к переговорам, и увязать этот вопрос с поставками военной помощи. Однако в тот же день, 13 ноября, Салливан пообещал, что США в ближайшие недели объявят новый пакет помощи для Украины.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности, по данным Пентагона на 10 ноября, США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд с января 2021 года. С 2014 года США выделили Украине более $21,4 млрд на помощь в области безопасности, из которых более $18,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.