ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов заявил, что "мир может взорваться", если Запад перестанет поставлять Украине оружие

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Данилов считает опасным для Запада увязывать военную помощь ВСУ с готовностью Украины вести переговоры с РФ
Данилов считает опасным для Запада увязывать военную помощь ВСУ с готовностью Украины вести переговоры с РФ
Фото: president.gov.ua

Страны Запада, оказывая оборонную помощь Украине, помогают также и себе, защищаясь таким образом от агрессивных намерений России. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал 14 ноября в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал "Рада".

Комментируя мнение, что у союзники могут вынуждать Украину к переговорам с Россией, используя возможное прекращение военной помощи как рычаг воздействия, Данилов усомнился в реальности такого сценария и предупредил о его небезопасности.

"В публичном обществе и пространстве все становится известно. Я могу сказать, что когда в 2008 году нам отказали в ПДЧ (план действий для членства в НАТО. – "ГОРДОН"), в то время было другое информационное пространство, не было тех социальных сетей, которые сегодня существуют. Если нам прекратят поставки оружия, поверьте, мир может взорваться и тогда разговоры о демократии и свободном мире, о том, что мы защищаем Европу куда они должны деться?" – сказал Данилов.

По мнению секретаря СНБО, для западных стран "это довольно опасная вещь – прекратить нам помощь".

Американская газета The Wall Street Journal написала 13 ноября, советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время поездки в Киев 4 ноября передал президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде послание, что Киев должен "хотя бы выглядеть" открытым для завершения войны путем переговоров.

В украинском политикуме после этого начали высказываться мнения, что союзники могут давить на Украину, склоняя к переговорам, и увязать этот вопрос с поставками военной помощи. Однако в тот же день, 13 ноября, Салливан пообещал, что США в ближайшие недели объявят новый пакет помощи для Украины.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь. В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности, по данным Пентагона на 10 ноября, США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму более $19,3 млрд с января 2021 года. С 2014 года США выделили Украине более $21,4 млрд на помощь в области безопасности, из которых более $18,6 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате. В мае переговорный процесс был приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Москве отвечали отказомтребовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ на это Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. 4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение Совета нацбезопасности и обороны, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

9 ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что отступление россиян из Херсона – хороший повод для переговоров. Байден в тот же день высказал мнение, что отступление России из Херсона даст Украине и России время, чтобы "откалибровать" свои позиции на зиму, и добавил: "Еще предстоит выяснить, будет ли принято решение о готовности или неготовности Украины к компромиссу с Россией". Он подчеркнул, что США не намерены говорить им, что они должны делать.

"Я не знаю, что они собираются делать. Но я знаю одно: мы не собираемся говорить им, что они должны делать", – подчеркнул Байден.

10 ноября Зеленский сказал, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь". Зеленский настаивает, что переговоры возможны при таких условияхвосстановление территорий, уважение Устава ООН, возмещение нанесенных войной убытков, наказание военных преступников, гарантии ненападения.

Теги: оккупация, переговоры, военная техника, военная помощь, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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