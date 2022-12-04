Россияне обстреляли из танков село в Херсонской области, погиб мужчина, его жена ранена – ОВА

"Село Республиканец Миловской общины Херсонской области российские захватчики обстреляли из танков. Из-за обстрелов пострадали супруги – муж погиб, а жена получила ранения", – написал Янушевич.
По его словам, пострадавшую женщину с тяжелыми ранениями доставили в больницу в Кривом Роге. Сейчас она находится в реанимационном отделении.
По данным ОВА, за минувшие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 46 раз. Сообщалось об одном погибшем и двух раненых.
Контекст:
Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в ОПУ.