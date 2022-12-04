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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли из танков село в Херсонской области, погиб мужчина, его жена ранена – ОВА

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Россияне системно обстреливают правобережную часть Херсонской области
Россияне системно обстреливают правобережную часть Херсонской области
Фото: EPA

Российские оккупанты в субботу, 3 декабря, обстреляли из танков село в Херсонской области в результате чего пострадали мирные жители. Об этом сообщил в Telegram 4 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Село Республиканец Миловской общины Херсонской области российские захватчики обстреляли из танков. Из-за обстрелов пострадали супруги – муж погиб, а жена получила ранения", – написал Янушевич.

По его словам, пострадавшую женщину с тяжелыми ранениями доставили в больницу в Кривом Роге. Сейчас она находится в реанимационном отделении.

По данным ОВА, за минувшие сутки оккупанты обстреляли Херсонскую область 46 раз. Сообщалось об одном погибшем и двух раненых.

Контекст:

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в ОПУ.

Теги: танки, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Ярослав Янушевич
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